Protestan en Hospital J. M. de los Ríos por emergencia humanitaria

Este jueves se lleva a cabo una protesta en Hospital J. M. de los Ríos (José Manuel de los Ríos); del sector salud, por las precarias condiciones en las que se encuentra dicho centro de salud.

Cabe destacar, que en medio de la protesta en rechazo a la precariedad que se registra en el Hospital en Caracas, un camión de insumos médicos llega al centro asistencial y trabajadores comenzaron a descargarlo.

Sin embargo, el personal médico y familiares aseguran que esos medicamentos son solo para aparentar, al tiempo que afirman que finalmente no llegan a manos de los pacientes.

De igual modo denuncian que el centro pediátrico no está en condiciones para atender en caso de que lleguen niños con coronavirus, pues informan que el servicio de agua escasea hasta por 48 horas y ni siquiera tienen tapabocas.

Protesta en Hospital J. M. de los Ríos

«Arriba nuestra voz, abajo la opresión, unidos lograremos la fuerza es nuestra acción», gritaban unísonos trabajadores, médicos y familiares protesta en Hospital J. M. de los Ríos.

Cabe resaltar, que los manifestantes estaban rodeados de un fuerte despliegue de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana.

María Pérez Contreras, enfermera del centro de salud, advierte por el cierre de servicios, como los de Terapia Intensiva y Cardiología y asegura que tampoco cuentan con un servicio eléctrico estable ni la alimentación adecuada para los pacientes.

«Estamos incompletos, no hay guantes, no hay batas. Ganamos sueldo mínimo, ni un bolívar más.Venimos a trabajar por vocación porque queremos nuestro trabajo y no queremos irnos de nuestro país», agrega Contreras.

Por su parte, Ángel Zavaleta, padre de una paciente, lamenta que el Estado venezolano prefiera invertir dinero en marchas y contramarcha en lugar de atender las graves necesidades de la salud.

El ciudadano dijo que se traslada desde la ciudad de Carúpano, en el estado Sucre, hasta Caracas para buscar ayuda, pero la situación de crisis está presente en todo el país.

«Es un disfraz lo que nos presenta el gobierno. Hay problemas de salud fuertes que no son atacados», manifiesta.

Ana Rosario Contreras, presidente del Colegio de Enfermería de Caracas, indica que el Estado venezolano está en la obligación de dotar a todo el personal del sector salud de los insumos para prevenir el contagio del coronavirus.

«Lamentablemente, 63% de los hospitales no tiene barreras de protección», señala.

Funcionarios de la PNB con equipos antimotines rodearon el Hospital JM de los Ríos en la avenida Vollmer durante protesta del sector salud. Personal médico y familiares de pacientes denunciaban escalada de la crisis hospitalaria en Venezuela 10am #12Mar pic.twitter.com/Po68nmyIAg — Raylí Luján (@RayliLujan) March 12, 2020

La dictadura intentó cobardemente intimidar al sector salud que sin miedo hoy salió a protestar en el JM de los Ríos, para decir ya basta que los niños de nuestro país mueran debido a la emergencia humanitaria.#SaludEnProtesta pic.twitter.com/6d2QDNk9cQ — Fabiana Rosales (@FabiiRosales) March 12, 2020

Acn/El Tiempo

No dejes de leer: Recuperan unidad de traumatología del Hospital Central de Maracay