Padrino López: Seguiremos sirviendo a la patria con hidalguía

Cinco puntos debatirán hoy en la Asamblea Nacional; empezando con la evaluación de la comisión encargada de designar; el comité de postulaciones al Consejo Nacional Electoral (CNE)

La Asamblea Nacional, en su sesión ordinaria prevista para este martes 05 de noviembre; discutirá como primer punto el nombramiento de la comisión preliminar; encargada de designar el comité de postulaciones para el nuevo CNE.

El segundo punto será la discusión sobre la persecución política; luego de que el Tribunal Supremo de Justicia ordenara el allanamiento de inmunidad parlamentaria del diputado Juan Pablo Guanipa (Primero Justicia). Además, de los dos años de refugiado en una embajada del parlamentario Freddy Guevara.

El tercer asunto a debatir será acerca de la crisis agroalimentaria del país. Por otro lado, en la sesión también los diputados discutirán la extracción y la economía ilegal de oro que pertenece a Venezuela.

Propuesta del oficialismo

Este martes se espera que los diputados del oficialismo en la Asamblea Nacional (AN) presenten su propuesta al Parlamento para la conformación del nuevo directorio de Consejo Nacional Electoral (CNE).

Hay que recordar que el pasado 21 de noviembre, la Mesa Nacional de Diálogo instaló la mesa electoral complementaria, con el propósito de retomar el sistema de representación proporcional, debatir amplias garantías para la observación internacional en las elecciones y discutir, en la mesa complementaria, todo lo relacionado con la conformación del nuevo CNE.

“Se está negociando con los sectores de la oposición cómo va a ser la conformación de la comisión (para elegir en CNE). La fracción parlamentaria del bloque del cambio chavista tiene un documento bien sustentado que elaboró y que va a presentar el próximo martes”, adelantó Maduro desde Miraflores, hace una semana.

“Me parece bien que haya un diálogo en la Asamblea Nacional, entre el sector de Guaidó, los diputados chavistas y la oposición democrática firmante del acuerdo (de diálogo), y que la Asamblea Nacional haya asumido el dictamen del acuerdo para nombrar un nuevo CNE”, señaló Maduro, en un acto.

Asimismo, el jefe de Estado reveló que ha recibido “mensajes de toda la oposición para participar, inscribir candidaturas en las elecciones del Parlamento Nacional el próximo año”, al tiempo que hizo votos para que en 2020 participen todos los sectores y partidos políticos en estos comicios, de manera que se conviertan en “las elecciones de la reunificación nacional”.

