Países huéspedes necesitarán 1.35 b$ para atender migrantes venezolanos

De acuerdo a cifras comunicadas por algunas ONG, se necesitarán 1.35 billones de dólares para proporcionar atención médica, educación, nutrición y otros servicios a los migrantes venezolanos; y para ayudar a países sus anfitriones a su manutención en el 2020.

La solicitud de mayores donaciones de países de todo el mundo es la más reciente de las reiteradas solicitudes de ayuda para los 4.6 millones de venezolanos que han huido de la escasez de alimentos y medicamentos en su tierra natal en los últimos años.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) dijeron que comenzarían un esfuerzo de coordinación y recaudación de fondos para el próximo año para proyectos dirigidos a migrantes y comunidades de acogida en 17 países.

Para los donantes europeos, las necesidades de los venezolanos parecen muy lejanas, según expresó a la agencia de noticias Reuters Eduardo Stein, Representante Especial Conjunto del ACNUR y la OIM para los refugiados y migrantes venezolanos.

«La crisis siria es mucho más inmediata para Europa, está mucho más cerca que la crisis venezolana para ellos», dijo Stein.

Las necesidades de ayuda están creciendo no solo porque hay un número creciente de migrantes, agregó, sino porque las condiciones en Venezuela continúan empeorando.

En una declaración el miércoles, Stein dijo que las contribuciones internacionales deben duplicarse.

Colombia ha llevado la peor parte del éxodo. Ahora es el hogar de más de 1.4 millones de venezolanos, muchos de los cuales llegaron con poco dinero y con una necesidad desesperada de servicios básicos.

El número de migrantes venezolanos en Colombia aumentará considerablemente el próximo año, dijeron las organizaciones, a 2.4 millones; junto con un posible aumento del total de migrantes venezolanos a 6.5 millones para fines de 2020.

Colombia ha lamentado reiteradamente la falta de fondos para los venezolanos, diciendo que otras crisis humanitarias en Siria; Sudán del Sur y Myanmar han recibido muchas más donaciones.

La atención a los migrantes le cuesta a Colombia alrededor de medio punto porcentual de su producto interno bruto; alrededor de 1.5 billones de dólares, anualmente.

Las Naciones Unidas habían pedido donaciones globales de 315 millones de dólares en 2019 para ayudar a Colombia a hacer frente a la afluencia; pero las donaciones no han alcanzado el objetivo.

A diferencia de sus vecinos, Colombia no ha impuesto requisitos estrictos de inmigración a los venezolanos, sino que alienta a los migrantes que ingresaron al país de manera informal a registrarse con las autoridades; para que puedan tener acceso a los servicios sociales.

Colombia también dijo que otorgará la ciudadanía a más de 24.000 niños nacidos de padres venezolanos para evitar que sean apátridas.

