Papa Francisco se pronunció de nuevo sobre crisis venezolana

El tratamiento que corresponde a un jefe de Estado recibirá Juan Guaidó; y por ese motivo es el Servicio Secreto el que se encargará de la seguridad del encuentro; en el centro de convenciones del aeropuerto de Miami, con capacidad para más de 7.000 personas. Mientras tanto, la vicepresidenta Delcy Rodríguez; aseguró que “Hay rebelión en la banda criminal que lidera” el diputado.

Posible encuentro Trump-Guaidó

Se supo que el presidente Donald Trump viajó a Miami; y posiblemente sostenga un encuentro con Juan Guaidó; reconocido como presidente encargado de Venezuela por casi 60 países. La llegada de Trump se produce un día antes del encuentro con migrantes venezolanos, cubanos y nicaragüenses.

El presidente (e) de Venezuela Juan Guaidó.(Foto Archivo)

El líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por casi 60 países; se reunirá este sábado en Miami con venezolanos, cubanos, nicaragüenses, colombianos; y otros latinoamericanos en un acto por la libertad al que se esperan invitados especiales.

Gustavo Marcano, ministro consejero de la Embajada de Venezuela en Washington; compareció este viernes a la prensa para informar de cómo se desarrollará esa reunión; que espera que sea masiva y multitudinaria como la de España; pero rehuso responder preguntas como si Guaidó se reunirá con el presidente de EEUU, Donald Trump; quien, según se ha anunciado, llegará esta tarde al sur de Florida.

Trump es el invitado especial en Miami

El propio Guaidó, que hace un año se juramentó como presidente; y fue reconocido por Estados Unidos inmediatamente y luego por países europeos y latinoamericanos; dijo este jueves en una entrevista con la periodista Patricia Janiot en un programa de Univision; que iba a “hacer lo posible” por reunirse con Trump; quien pasará el fin de semana del Super Bowl, la final de fútbol americano.

Marcano recordó que esta gira internacional de Guaidó comenzó en Bogotá; con una entrevista con el secretario de Estado, Mike Pompeo; número tres de la Administración estadounidense, y subrayó que la comunicación con las autoridades de EEUU; es, como siempre, fluida y permanente.

El apoyo de EEUU

Esta gira ha contado con el apoyo y el acompañamiento del Gobierno estadounidense; dijo el ministro consejero de la Embajada en Washington; rodeado del equipo organizador del acto en Miami.

También resaltó que la visita de Guaidó va a recibir el tratamiento que corresponde a un jefe de Estado; y por ese motivo es el Servicio Secreto el que se encargará de la seguridad del encuentro; en el centro de convenciones del aeropuerto de Miami, con capacidad para más de 7.000 personas.

Marcano dijo que se había pensado en un acto al aire libre; pero este sábado se pronostican tormentas en Miami, así que se hará bajo techo.

Oradores

Cuando se le preguntó si Guaidó será el único orador, Marcano dijo que habrá invitados especiales, entre ellos autoridades del sur de la Florida y federales, entre ellas representantes tanto del Partido Republicano como del Demócrata.

Tampoco respondió si desde Miami Guaidó viajara a otro lugar antes de regresar a Venezuela, ni si lo hará por el aeropuerto de Maiquetía.

Los anuncios que tienen que ver con reuniones y con el regreso los hará el presidente este sábado, subrayó.

Invitación y recomendaciones

Marcano instó a venezolanos y otros latinoamericanos, entre ellos el exilio cubano y el nicaragüense, a asistir al acto de Guaidó porque, según dijo, es importante para una América Latina que está bregando por la libertad estar unidos.

Pidió a los asistentes que lleguen con varias horas de antelación y sin bolsos grandes, pancartas con palos, coches de bebé, banderas u otros objetos que no puedan pasar unos controles de seguridad a “los que no estamos acostumbrados los venezolanos”.

A juicio de Marcano, el mayor logro de la gira de Guaidó, que estuvo en Colombia, Suiza, Bélgica, España y Canadá, es que ha quedado muy clara la naturaleza del régimen de Nicolás Maduro.

También mencionó que en Europa ese régimen todavía tenía un margen de duda, como demuestra que algunos países hayan defendido procesos de diálogo que los venezolanos sabíamos que no iban a conducir a nada.

Vicepresidenta Delcy denunció “rebelión en la banda”

Luego de la renuncia pública de José Ignacio Hernández al cargo que le otorgara el diputado Juan Guaidó de una supuesta procuraduría, la vicepresidenta Delcy Rodríguez |aseguró que “Hay rebelión en la banda criminal que lidera” el diputado Guaidó.

En Twitter, Rodríguez reseñó que “El procurador fake (mentecilla perversa del despojo de activos de Venezuela en el exterior), se rebeló contra pretendidos “controles” de su chequera (dinero de #Citgo)”. Refirió también que “Arrecia la disputa en la banda por respartirse el botín”.

Durante su gira por Europa, el diputado Guaidó recibió el anunció de la decisión de su procurador.

El medio Panam Post, dijo que Hernández puso “su cargo a la orden tras la irregular manera en que se aprobó un fondo de litigio de 20 millones de dólares”.

“No es Gobierno”. De la misiva filtrada, el medio cita a Hernández aclarándole a Guaidó que “un Gobierno que no ejecuta gasto -con todos los controles imperativos y bajo el principio de la rendición de cuentas- no es Gobierno”.

ACN/EFE/AVN

No deje de leer: No dejaron a Delcy ingresar a España ni Sánchez recibió a Guaidó(Opens in a new browser tab)