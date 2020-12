Partidarios de Trump marchan masivamente hacia la Suprema Corte en Washington

Este sábado, miles de partidarios del presidente Trump marchan en Washington DC, participando en concentraciones y movilizaciones en señal de apoyo a su candidato, que se ha quedado corto en sus esfuerzos legales por anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.

Miles de simpatizantes, con banderas y gorras de Trump, se reunieron en Freedom Plaza cerca de la Casa Blanca cantando «Cuatro años más» y «Detengan el robo» (Stop the Steal) para instar a Trump a seguir luchando por permanecer en la Casa Blanca. Los organizadores de la concentración «Women for America First», esperaban 15.000 participantes para la manifestación y marcha hacia la Corte Suprema.

Uno de los oradores en la manifestación, fue el general retirado Michael Flynn, exasesor de seguridad nacional de Trump, quien dijo a la multitud que confiaba en que Trump permanecería en el cargo.

«Cuando la gente me pregunta … en una escala del uno al 10, ¿quién será el próximo presidente de los Estados Unidos? Yo digo: 10, Donald J. Trump … sin dudarlo», expresó Flynn.

El mes pasado, Trump concedió un indulto a Flynn, quien se declaró culpable en 2017 de mentir al FBI sobre su contacto con un embajador ruso, pero luego afirmó su inocencia.

«El fraude que se está perpetrando en los Estados Unidos de América a través de estas elecciones anteriores es indignante», dijo Flynn a la multitud que se manifestaba cerca de la Casa Blanca. «Es indignante. No lo aceptaremos».

El presidente Donald J. Trump, quien está programado para asistir al partido de fútbol del Ejército y la Marina en West Point, pareció estar gratamente sorprendido por esta nueva muestra de apoyo en el bastión demócrata que respresenta la capital de EEUU.

«¡Guauu! Miles de personas se están formando en Washington (DC) para ‘Stop the Steal’. No sabía nada de esto, ¡pero los estaré viendo!#MAGA» tuiteó Trump al respecto.

Wow! Thousands of people forming in Washington (D.C.) for Stop the Steal. Didn’t know about this, but I’ll be seeing them! #MAGA

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2020