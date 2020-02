Parturientas deben llevar todos los insumos a la Maternidad del Sur

El médico gineco obstetra, Jorge Pérez, quien lleva adelante la campaña «Salvemos la Maternidad del Sur» ubicada en Valencia en el estado Carabobo; y que fuese despedido de su cargo, alertó que las parturientas deben llevar todos los insumos necesarios para dar a la luz; los cuales deberían ser aportados por el Estado venezolano.

El especialista conocido por alzar la voz a favor de las mujeres embarazadas y en contra de las condiciones de la Maternidad del Sur; denunció el estado de los centros de salud públicos de la región carabobeña, “la Maternidad del Sur a pesar de la campaña mediática existente en nuestro estado, se encuentra todavía en condiciones que no son óptimas para las pacientes embarazadas”, dijo.

“Es doloroso ver cómo muchas pacientes en espera de cupos quirúrgicos para realizar la cesárea tienen que ver el parto de muchas pacientes en la cama; de frente, y lo más grave, los insumos muchas veces, a pesar de que en ciertas oportunidades sí existen todos los insumos; la mayoría de las veces las pacientes deben comprar los insumos y esto trae complicaciones en la salud de nuestras pacientes y los niños”, alertó.

Jorge Pérez afirmó que no se brinda alimentación a las pacientes por lo que estas se siguen desmayando porque no se alimentan durante su estadía. Consideró que en el país no existe el parto humanizado mientras no se le garantice atención óptima y completa a las embarazadas.

