Pasante de la NASA descubre planeta gigante

A Wolf Cukier le faltaba un año para terminar la secundaria en Nueva York y con sus 17 años consiguió ser parte de un grupo de pasantes en la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).

Su logro no era menor, sin embargo no se compara con lo que sucedió después: en su tercer día de prácticas fue parte del equipo que descubrió un planeta.

Tiene dos soles y está a 1.300 años luz de la Tierra.

El hallazgo

El joven Cukier comenzó una pasantía en el Centro de Vuelo Espacial Goddard, un instituto de investigación de la NASA en Greenbelt, Maryland (este de Estados Unidos).

Su trabajo consistía en examinar los datos del TESS, que en español se conoce como Satélite de sondeo de exoplanetas en tránsito (Transiting Exoplanet Survey Satellite).

La peculiaridad del proyecto TESS es que invita a personas sin entrenamiento a ofrecerse como voluntarios para ver la transmisión en línea de patrones en el brillo de las estrellas que podrían sugerir la existencia de un nuevo planeta.

El suceso fue recién vuelto público tras verificaciones, pero sucedió a mediados del año pasado.

Cukier tenía la misión de estudiar cómo dos estrellas se cruzarían creando un eclipse en el sistema solar TOI 1338, pero en su guardia notó algo en la órbita de dos estrellas que bloqueaba la luz.

De acuerdo a la NASA, después del descubrimiento, los expertos del área pasaron varias semanas verificando su observación y finalmente concluyeron que Cukier había descubierto un planeta 6,9 veces más grande que la Tierra.

Además es el planeta de su tipo número 13 identificado en la historia.

«Estaba buscando a través de los datos todo lo que los voluntarios habían señalado como un binario que eclipsaba un sistema en el que dos estrellas giran en círculo y desde nuestro punto de vista se eclipsan en cada órbita», dijo Cukier, según un comunicado de prensa de la NASA.

Fanático de Star Wars

Un artículo escrito por Cukier junto con es equipo de científicos del departamanto donde colabora explicó los alcances del hallazgo.

En él explican que el TESS fue capaz de detectar al nuevo planeta por su capacidad de monitoreo constante.

Cukier, fanático de Star Wars (La guerra de las galaxias), afirmó que espera que este pueda ser el comienzo de su carrera en el campo de la exploración aeroespacial.

«Nuestra confianza subió y bajó un par de veces, pero al final de la pasantía, estábamos seguros de que lo que encontramos fue un planeta», dijo Cukier a la cadena estadounidense de televisión ABC.

ACN/BBC News Mundo

