Pasos de Jubilados y Pensionados para obtener su aguinaldo

Tercer mes de aguinaldos para Jubilados y Pensionados

Aquí presentamos los requisitos y pasos; que deben seguir los Jubilados y Pensionados del Instituto Venezolano del Seguro Social (IVSS) del país; para transformar en bolívares su tercer mes de aguinaldo que será depositado por el Gobierno Nacional en la plataforma Patria con la criptomoneda Petro.

A continuación los pasos a seguir para realizar dicho proceso:

1- Debe tener registrada una cuenta bancaria.

2- Entre a www.patria.org.ve ingresa con tu USUARIO Y CLAVE.

3- Ir a la pestaña MONEDERO y selecciona PLAN DE AHORRO.

4- Pulse el botón VER AHORROS, ahí puedes ver el equivalente de tu Petroaguinaldo en Bolívares.

5- Entre a opción REDENCIÓN ANTICIPADA pulsa aceptar y te llegará un código a tu celular registrado.

6- Luego de introducir ese código verá en pantalla el dinero en su Monedero.

7- Ya puede transferirlo a su banco.

8- Cobra.

ACN

