Pastores en California desafian al gobernador y reabren sus iglesias

Los pastores de una red de 3.000 iglesias de California, que representan a 2.5 millones de feligreses, planean desafiar la orden del gobernador Gavin Newsom, anunciando que reabrirán sus servicios religiosos el próximo 31 de mayo.

Los pastores de la Iglesias Unidas de California anunciaron el jueves frente a una de sus iglesias que planean abrir el 31 de mayo, en lugar de esperar hasta la etapa 3 de la cuarentena, cuando se reabran los gimnasios, cines y otros lugares de reunión públicos, de acuerdo a fuentes de Fox News.

El 31 de mayo fue elegido porque es Pentecostés, marcando el nacimiento de la Iglesia Cristiana cuando el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles y seguidores de Jesús, de acuerdo con la tradición cristiana, adecuada para un «renacimiento» de los servicios.

«Nuestras iglesias son parte de la respuesta, no parte del problema», dijo Danny Carroll, pastor principal de ‘Water of Life Community Church’. «Somos una parte esencial de todo este viaje y hemos sido pasados por alto … pateados a la acera y considerados no esenciales», agregó Carroll.







Pastores de California reabrirán iglesias el 31 de mayo

El martes, un juez federal dictaminó que el gobernador Gavin Newsom tenía el derecho de prohibir que las iglesias abrieran durante el brote de coronavirus, luego de una demanda del Centro Cristiano Cross Culture.

Gavin Newsom, después de reunirse con líderes religiosos el jueves, reconoció el trabajo de la comunidad de fe, ayudando a las personas sin hogar, personas mayores y niños. Dijo que podría permitirles reabrir antes de lo esperado.

«Nuestro miedo es simplemente esto», dijo Newsom. «Las congregaciones de personas de todas partes que se unen en un espacio cerrado a gran escala sigue siendo un motivo de preocupación y ansiedad para nosotros”.

Newsom agregó que “Estamos trabajando en pautas para el distanciamiento físico y trabajando con líderes religiosos hablando de condiciones únicas en sus propias instalaciones. Nada está grabado en piedra”.

Matt Brown, pastor de la Iglesia Sandals en Riverside, criticó a Newsom por considerar iglesias no esenciales durante la pandemia: “Estamos divididos entre cuidar y amar a nuestra gente y su orden”.

“No nos preguntó. Se sobrepasó y se extralimitó”, dijo Brown. “Y necesita dar un paso atrás y declarar que la iglesia es una parte esencial de lo que hacemos como estadounidenses, como lo que hacemos como californianos”.

Calif. pastors vow to defy Gov. Newsom and reopen https://t.co/6RGBChPqQw — Audrey Brooks (@AudBr) May 8, 2020

Con información de: ACN|FoxNews|Redes

