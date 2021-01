Peloteros protestaron por lo «más sagrado» y juegos de semifinales comenzaron tarde

José Moreno electo «Manager del Año» y no era para menos, Cardenales de Lara fue la novena con mejor récord de la ronda regular (25-15) y se convierte así en el primer capataz del nido crepuscular en conseguir la distinción en la historia de la LVBP.

Moreno superó por largo margen a su colega Henry Blanco, de Bravos de Margarita, que terminó con registro de 20-20, pero no le alcanzó para seguir en el contienda y tercero, el mandamás del barco magallenero, «El Almirante» Carlos García.

Moreno, quien ya fue campeón con la divisa en la campaña 2018-2019, pero ausente en la pasada, por el veto de la OFAC la Liga, puesto que tomó, quien es hoy su adversario en la ronda semifinal Luis Ugueto y lo llevó el bicampeonato; es el primer manager de la divisa larense que logra la máxima distinción.

Ahora Moreno se alza con el premio Alfonso «Chico» Carrasquel, con 96 puntos, que le dieron los 27 sufragios al primer lugar y 15 al segundo; luego quedaron Blanco (59 unidades) y García (21).

“Es un orgullo obtener este premio, con toda la historia de la liga, con el nombre de Alfonso ‘Chico’ Carrasquel, un pionero. Me llena de orgullo esto”; le dijo Moreno a prensa del equipo crepuscular, reseñó la página de la Liga.

“Vengo de un pueblito de Falcón, en Punto Fijo, y me emociona. Este es un premio que tiene el aporte de mi familia, del staff del equipo, de los peloteros y de toda la gente que hace posible esto”; agregó el timonel.

Esta es la tercera campaña de Moreno con los larense, donde acumula un subcampeonato al caer en la final contra Caribes de Anzoátegui (2007-2018); pero al año siguiente logró su primera corona y ahora busca dejar en el camino a los bengalíes, en una serie semifinal que está empatada a una victoria, del mache a siete juegos.

Con 25-15 en la ronda regular, líder de la División Occidental, le dieron ese trofeo al mejor manager de la 2020-2021

“Honestamente no me imaginaba esta situación. El sueño comenzó en Banco Obrero, queriendo jugar profesional. Al retirarme quise hacer carrera como técnico. Jamás me imaginé ganar este premio. Da orgullo ser reconocido por la gente que trabaja en el beisbol”; soltó Moreno.

“Esto me da ganas de seguir adelante y seguir creciendo. Me da motivación para hacer lo que me gusta”; reflexionó.

Ahora quiere el tricampeonato para Lara

La nota de la LVBP recuerda a Moreno, por su paso primero como receptor (1987-1994), con Leones del Caracas, donde debutó y luego pasó a Cardenales de Lara; mientras que como técnico arrancó con la organización de Marineros de Seattle, en la Venezuelan Summer League, en Aguirre, estado Carabobo, pero terminó su labor en la organización en 2019, cuando dirigió Clase A.

“El premio es algo que viene a raíz de los resultados, pero la meta principal es quedar campeón. Recibimos el premio con mucha alegría, pero nuestro objetivo es ganar el último juego que se haga esta temporada en Venezuela”, finalizó Moreno.

