La penetración forzada: Cuando las mujeres violan a los hombres

Existe un mito según el cual una mujer no puede ser capaz de violar a un hombre, pero es incierto y se le conoce como penetración forzada.

Cada día aumenta el número de hombres que denuncian que los violaron mujeres, pero se abstienen de denunciar porque la ley no los ampara y tampoco les creen.

«Oh, eres un hombre. Cómo pudiste ser violado por una mujer, eso no tiene sentido», les advierten a las víctimas que se atreven a contar lo vivido. En una ocasión John se despertó y descubrió como su pareja había esposado su brazo derecho al marco metálico de la cama. Entonces comenzó a pegarle. Amarró su otro brazo con una cuerda de nylon y le forzó a tener sexo.

Este es uno de los cientos de testimonios que documentó la doctora Siobhan Weare, de la Escuela de Derecho de la Universidad de Lancaster, en Reino Unido. Se trata de la primera investigación sobre “penetración forzada” en ese país, reveló la BBC News.

La “penetración forzada” se establece cuando una mujer obliga a un hombre a tener sexo con ella sin su consentimiento. Según algunas legislaciones cuando un hombre tiene sexo con penetración con una mujer sin el consentimiento de esta, es violación. Pero si una mujer fuerza a un hombre a tener sexo con penetración sin su aprobación, esto no se considera violación.

La doctora realizó más de 200 entrevistas online. Además valoró en persona las experiencias traumáticas de otros 30 hombres. El estudio explora con detalle el contexto en el cual se produce la penetración forzada. También valora sus consecuencias y la respuesta del sistema criminal de justicia.

John dice que la primera señal de que algo iba mal fue cuando su pareja empezó a autolesionarse. Tras un incidente aterrador, acudió al servicio de urgencias para buscar tratamiento.

«Yo estaba sentado en la sala y ella entró desde la cocina, me golpeó con fuerza en la nariz. Después se fue con una risita», cuenta. «La violencia empezó entonces a tener lugar con regularidad», recordó. Según John, su pareja intentó buscar la ayuda del médico de cabecera, acudió a algunas sesiones de terapia y fue remitida a un psicólogo, aunque no asistió a la cita.

La penetración forzada

Ella llegaba a casa desde el trabajo «y básicamente demandaba sexo», dice John. «Se ponía violenta. Llegó el punto en que temía que ella regresara a casa después de trabajar».

Asustado y adolorido, John fue incapaz de satisfacer sus deseos, así que su pareja le pegó una vez más y le dejó atado a la cama durante media hora. Poco después de ese incidente, ella quedó embarazada y la violencia se aplacó. Pero meses más tarde, John se despertó otra noche esposado a la cama.

Entonces, cuenta, su pareja le forzó a tomar viagra y le amordazó. «No pude hacer nada al respecto». «Después, me fui a la ducha y me senté pensando, no recuerdo durante cuánto tiempo. Cuando salí y me reencontré con ella, lo primero que me preguntó fue qué había para cenar».

Cuando John ha intentado contarles esto a otras personas, nadie le cree. «Me preguntan por qué no he dejado la casa. Pues bueno, porque fue la casa que yo había comprado para mis hijos. Financieramente estaba muy encerrado en la relación también», reconoce John.

«Todavía siguen desconfiando de mí mismo y me preguntan que por qué no le devolvía los golpes». Eso me lo dicen bastante, pero es mucho más fácil decirlo que hacerlo».

«Haberlo disfrutado o haberlo denunciado antes», le dijo un policía a uno que se atrevió a acudir a las autoridades.

Algunas mujeres en la casa son violentas, pero delante de la familia y en la calle simulan ser unas gaticas.

Las mujeres violadoras

Uno de sus hallazgos es que el perpetrador en casos de «penetración forzada» es a menudo la pareja o expareja femenina (su investigación se enfoca solo en la penetración forzada que involucra a hombres y mujeres), y que esta experiencia es solo una muestra más de un abuso doméstico más amplio.

Algunos resultados de la doctora Weare incluyeron que los hombres sienten vergüenza de hablar del abuso sexual y doméstico. Además que el estrés postraumático que sufren es severo y que muchos de ellos tienen percepciones negativas sobre la policía, la ley y el sistema de justicia criminal.

Algunos de los mitos que la investigación de Weare despeja es que la penetración forzada es imposible porque los hombres son físicamente más fuertes que las mujeres. También la gente considera cualquier oportunidad sexual con una mujer como positiva.

Otro mito que desmonta el estudio señala que si el hombre tiene una erección significa que quiere sexo. De hecho, «una erección es un instinto puramente fisiológico», según Weare.

«Los hombres pueden experimentar y mantener una erección incluso cuando están asustados o enojados», prosiguió la investigadora.

Hombres violados

«También existe una investigación que muestra cómo las mujeres responden sexualmente cuando las violan. Por ejemplo tienen orgasmos. Sus cuerpos responden de manera fisiológica. Es una cuestión común para hombres y mujeres víctimas. El fenómeno no se discute mucho, pero existe una clara evidencia sobre esto».

Un número de participantes del estudio contaron experiencias de penetración forzada. Las mujeres los emborracharon o drogaron y después los violaron. Algunos toman esas experiencias a manera de humor. Consideran a las mujeres como unas vivas y gozonas. Una de las ocho recomendaciones del último estudio refiere que incluir en las leyes los casos de penetración forzada.

