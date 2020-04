El Pentágono publicó tres vídeos de avistamientos de OVNIS (+ vídeo)

El gobierno australiano ha lanzado Covidsafe, una aplicación que rastrea a las personas que ha estado en contacto con quienes han dado positivo para el Covid-19 en las últimas semanas.

Es muy posible que otros gobiernos adopten pronto iniciativas similares a las del gobierno australiano. La App solo funciona entre personas que la hayan descargado en sus smartphones y su misión es acumular data para reducir las restricciones impuestas por el gobierno (producto de la cuarentena), en algunas zonas.

Después de descargar e instalar la aplicación desde la tienda de aplicaciones de Apple o Google Play, se le pedirá que registre su nombre (o seudónimo), edad, código postal y número de teléfono.

Esa información se almacenará encriptada en un servidor del gobierno y luego se pasará a las autoridades sanitarias estatales y territoriales en caso de que alguien con quien haya estado en contacto haya dado positivo.

Usando Bluetooth, la aplicación registra a cualquier persona que se acerque (a menos de 1,5 metros) durante 15 minutos o más y que también tenga la aplicación.

De esta forma, las dos aplicaciones intercambian identificaciones anónimas, que se alternan cada dos horas y se almacenan encriptadas en los teléfonos y se eliminan después de 21 días.

Si alguien está infectado con el Covid-19 y ha descargado la app, acepta informar su estado a la lista de identificaciones anónimas que maneja el servidor del gobierno australiano.

Los datos que maneja la app son: el nombre que elija proporcionar, su rango de edad, su número de teléfono, su código postal, así como la información sobre su ID de usuario encriptada, también la información sobre una posible prueba positiva para ese usuario en particular.

Los datos de identificación del Bluetooth también se cargan en el servidor después de que el paciente resulte positivo para Covid-19.

El gobierno federal conservará los datos en un servidor de Amazon Web Services en Australia.

Los datos serán mantenidos por el gobierno federal, solo las autoridades de salud estatales encargadas del rastreo de contactos podrán acceder a ellos. Las agencias federales, incluyendo Centrelink, Asuntos de Interior y otras, no podrán acceder a los datos.

El ministro de salud, Greg Hunt, ha escrito una dirección que establece que solo las autoridades de salud o aquellos que mantienen la aplicación pueden obtener acceso a la información.

More than a million Australians downloaded a contact tracing app within hours of its release by the gov. For #covidsafe to work 40% of the population – about 10 million people- need to sign up. It’s been endorsed by top health officials. #covid19australia https://t.co/exZs4RWwdy

— shaimaa khalil BBC (@Shaimaakhalil) April 27, 2020