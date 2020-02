Un tiroteo en La Autopista Francisco Fajardo dejó tres secuestradores abatidos, por la acción del grupo Faes; luego de una persecución de película que paralizó el tráfico automotor; durante una buena parte de la tarde.

Tres sujetos resultaron abatidos tras enfrentarse a funcionarios de la Fuerza de Acciones Especiales (Faes); en la autopista Francisco Fajardo la tarde de este miércoles; según fuentes del organismo de seguridad.

La Faes recibió el alerta de un secuestro; que protagonizaría la banda de Carlos Revette, alias El Coqui; quien opera desde la Cota 905, Caracas. Para ello los delincuentes robaron un carro.

Persecución y muerte de tres secuestradores

Los agentes de la Faes iniciaron una persecución entre la Base Aérea Francisco de Miranda (La Carlota) y Bello Monte para frustrar el secuestro. A la altura del centro Comercial Ciudad Tamanaco se produjo el intercambio de disparos entre los delincuentes y los uniformados, que se prolongó hasta Bello Monte. El tiroteo provocó la paralización del tráfico automotor así como el volcamiento de un vehículo del grupo Faes.

Los criminales arrojaron varias granadas causando heridas en dos niños, quienes fueron atendidos en Salud Chacao y un hombre de 48 años de edad, ingresado al hospital Miguel Pérez Carreño. Los tres están fuera de peligro.

Hasta ahora los abatidos no han sido identificados. La Faes recuperó tres fusiles que poseían los delincuentes.

ACN/redes/diarios

No deje de leer: El Papa llamó a la paz en Venezuela y en otros lugares de conflicto(Opens in a new browser tab)