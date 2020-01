¡Ministro cumplió amenaza! Perú expulsa a 131 venezolanos implicados en delitos

Con la creciente rabia por la respuesta del gobierno ante el brote de coronavirus, incluso algunos que tienen vínculos con los líderes de China han reconocido las divisiones internas que existen en ese país.

Desde afuera, el Partido Comunista de China parece poderoso y efectivo. Ha reforzado su control sobre la política y la cultura chinas, la economía y la vida cotidiana, proyectando la imagen de una sociedad que se unifica gradualmente. El brote de coronavirus ha destruido esa fachada.

Los miembros del personal del prestigioso Union Hospital en Wuhan, la ciudad en el centro del brote, se han unido a otros en China para pedir suministros médicos en línea. Los videos muestran a pacientes en Wuhan suplicando al personal médico para recibir tratamiento.

Los residentes de Wuhan y su provincia, Hubei, están siendo expulsados de los aviones, así como también de los hoteles y pueblos.

Como muestran las grietas en la apariencia de estabilidad de China, incluso algunos que tienen vínculos con el liderazgo del partido están pidiendo a quienes están en el poder que iluminen esas mismas divisiones en lugar de intentar taparlas.

La crisis ha demostrado que China sigue plagada de vulnerabilidades, mismas que ninguna cantidad de censura o armamento fuerte puede ocultar.

«El nivel de tolerancia del gobierno local a las diferentes voces en línea es demasiado bajo»; escribió Hu Xijin, editor del periódico Global Times,.

Las agencias gubernamentales han debilitado la función de control y equilibrio de los medios de comunicación chinos, escribió Hu.

El brote de coronavirus ya ha matado a unas 106 personas e infectado a más de 4.500, principalmente en Wuhan.

La crisis ha provocado un replanteamiento del gran compromiso con el partido comunista; en el que la gente ha renunciado a los derechos individuales por la promesa de estabilidad y prosperidad.

«El sistema actual se veia tan sólido, pero actualmente está completamente destrozado por una crisis de gobierno»; escribió un usuario en la red social Weibo, el equivalente chino de twitter.

La publicación fue compartida más de 7.000 veces y obtuvo 27.000 “me gusta”, antes de que los oficiales censores chinos la borraran de la red.

The crisis has prompted a rethink of the grand trade-off the Chinese public struck with the party,in which the people have surrendered individual rights for the promise of stability & prosperity. But the State isn’t there when they need it.Latest from me https://t.co/YCNJSknHez

— Li Yuan (@LiYuan6) January 28, 2020