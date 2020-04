Pink y su hijo dieron positivo en prueba de coronavirus

View this post on Instagram

P!NK, 2 hafta önce oğlu ile COVID-19 testlerinin pozitif çıktığını, gördükleri tedaviden sonra 4 gün önce testlerinin negatif çıkarak taburcu olduklarını açıkladı. Ayrıca Temple Üniversitesi Hastanesi Acil Yardım Fonu ve Los Angeles Belediye Başkanının Acil Durum COVID-19 kriz fonuna 500 bin dolarlık iki bağışta bulundu.