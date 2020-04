Más de 80 familias se quedan sin luz en San Jacinto

Este sábado, la Armada venezolana publicó un video a través del canal del estado (VTV), en donde se observan secuencias de la colisión entre el crucero portugués RCGS Resolute y el GC-23 Naiguatá.

El vocero de la Armada venezolana relata lo siguiente: «Los disparos (…) es el inicio del uso progresivo de las armas».

Así mismo, el vocero señala que: «Hay que resaltar aquí que los disparos fueron hechos con un fusil a la proa, al mar, al mar, delante de la proa del buque Resolute”. “Y acto seguido, después de los disparos, vamos a observar cómo el buque Resolute aborda al patrullero de guardacostas y lo golpea en reiteradas oportunidades sin detener sus máquinas. Veamos».

Durante la primera secuencia del video presentado por VTV, se escucha a los marinos abordo del GS-23 Naiguatá, mientras una voz de comando indica a un subalterno: «Dile que pare máquinas (…), dile que detenga las máquinas».

De acuerdo a un croquis presentado por el personal de la Armada, se observan los dibujos de las posiciones de los buques; durante cada una de las secuencias presentadas en la grabación.

Cabe destacar que la compañía Columbia Cruise Services (CCS), propietaria del buque crucero RCGS «Resolute»; ha negado la versión inicial del incidente que terminó en el hundimiento del guardacostas GC-23 «Naiguatá», misma que fue dada por el gobierno venezolano; expresando que fue el navío venezolano que colisionó deliberadamente contra el buque portugués que se encontraba a la deriva realizando reparaciones.

Video released by the Venezuelan Navy shows them shooting at the RCGS Resolute cruise ship then it shows the Resolute impacting the side of the GC-23 Naiguata and it shows severe damage to the Naiguata #Venezuela pic.twitter.com/ciI15v6SDt

