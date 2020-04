Plan de Culminación del Año Escolar 2019-2020 seguirá en línea

El gobierno nacional anunció este martes, que el Plan para la Culminación del Año Escolar y Academico 2019 – 2020 en la Educacion Basica, Media y Universitaria seguirá siendo 100 por ciento en línea, es decir; a través de los medios de comunicación convencional y nuevas tecnologías como parte de las medidas para cumplir la cuarentena nacional en el combate del coronavirus.

Durante una transmisión en radio en televisión, Nicolás Maduro junto al ministro de Educación, Aristóbulo Istúriz, explicaron el cronograma del tercer momento o semestre; para que niños, niñas, jóvenes y adultos sigan sus estudios desde casa, quienes podrán ingresar tanto a la página web del Plan de Culminación del año escolar como en la del ministerio.







Asimismo, Maduro tomó la decisión de entregar al Ministerio de Educación, el canal nacional VIVE TV; para que se transforme en la televisora central de la educación en el país. Además, colocaron al alcance de todos la Biblioteca digital con la colección Bicentenaria.

https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1252719090902450176?s=20

Plan para la Culminación del Año Escolar 2019-2020

Sobre éste Plan de Culminación del Año Escolar 2019-2020, desde la Asamblea Nacional (AN) liderada por Juan Guaidó, rechazan y condenan el plan implementado por Maduro; por considerar que no es viable y deja excluidos el 75 por ciento de la población estudiantil.

Agregaron en este sentido, que «se trata de una improvisación para cumplir con un requisito y culminar el año escolar, con muy pocos conocimiento y pésima calidad educativa»; coincidieron los diputados opositores en sesión ordinaria vía on line este martes.

En este contexto, Bolivia Suárez, diputada por el estado Lara y presidenta de la Sub Comisión de Educación de la AN, añadió que «los estudiantes no cuentan con los equipos necesarios para recibir unas clases a distancia; entre ellos computadoras, ni teléfonos inteligentes, al igual que los educadores. Tampoco los venezolanos contamos con los servicios públicos de calidad, como la electricidad y el internet…»

Por su parte, Maduro informó que «del 01 al 10 de julio se cierran todos los procesos de evaluación en la educación inicial, primaria y especial. Respecto a la educación media general y media técnica, explicó que será del 01 al 05 de junio. También, las actividades de superación pedagógica serán del 01 al 10 de julio; y la entrega de boletines para la educación inicial, básica y media será entre el 13 y el 24 de julio, así como de títulos el 30 y 31 de julio».

Educación universitaria

En cuanto a la educación universitaria, Maduro hizo un contacto con el Ministro de esa cartera, César Trómpiz, quien anunció que a partir del 24 de abril se dará inicio a la inscripción al sistema de Educación universitaria. Sobre ello detalló que «el personal directivo del liceo o colegio inscribe al estudiante y este tiene opción hasta el último de julio para actualizar sus datos y sus opciones formativas desde casa».







En este sentido agregó, que en julio el Consejo Nacional de Universidades (CNU) realiza una corrida, en la cual asignan los cupos en todo el país y serán publicados las primeras semanas de agosto.

En el transcurso de la exposición del Plan para la Culminación del Año Escolar 2019-2020, el líder chavista se basó en que revisaron la respuestas de las encuestas a través de la plataforma Patria; y «casi el 45 % tiene acceso al televisor y un 44 % de la población al Internet. Sin embargo, hay gente como en el Amazonas que solo tiene acceso a la radio. Por ello, vamos a coordinar con la TV, Internet, radio y Redes Sociales para que toda la patria siga con Cada Familia Una Escuela».

