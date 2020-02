Plan para mejorar servicios de Agua, Luz, Metro e Internet

Un fuerte bajón de luz se sintió en el Área Metropolitana de Caracas y en varios estados del país; mientras la organización Netblocks reportó la caída intermitente de Internet; en muchos sectores desde el comienzo de la semana en curso. Anuncian diseño de un plan para mejorar servicios de Agua, Luz, Metro, Transporte e Internet; desde el mismo lunes 17 de Febrero.

Al mismo tiempo, el gobierno nacional anuncia los planes de ejecución; para la transformación de los servicios públicos de agua potable, energía eléctrica, Metro de Caracas e Internet;; en las 22 parroquias de Caracas y otras zonas del país; y responder de este modo a las necesidades de la población,

Entre los planes se destacó el acompañamiento a los expertos de energía eléctrica; y a los bomberos de Caracas, para garantizar el correcto mantenimiento a estos servicios.

El Metro de Caracas es el marco de referencia en el diseño; de un plan de reordenamiento del Sistema de Transporte Público.

Explicó que otra de las medidas discutidas fue la creación de una Sala del Sistema de Alerta Temprana de los Servicios Públicos, en el Centro de Comando Control y Telecomunicaciones VEN 911 de Coche, para mejorar todos los servicios.

Reunión del Estado Mayor de los Servicios Públicos

Desde las instalaciones de la Jefatura de Gobierno del Distrito Capital, durante una reunión con el Estado Mayor de los Servicios Públicos, precisó que este plan se realizará en tres niveles: el Sistema Tuy; activación de pozos de agua profundas en los acuíferos; y el plan de distribución de cisternas.

La información proviene del vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios, Néstor Luis Reverol.

Señaló que para este plan se han priorizado 108 sectores que incluye 27 hospitales y 16 instituciones, refiere una nota de prensa del Ministerio para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz.

Refirió que a través de la Hidrológica de la Región Capital (Hidrocapital), con la designación del G/D Randy Rodríguez, como presidente de la referida instancia, se territorializarán los 117 ejes de Caracas.

Igualmente, el encuentro sirvió de tribuna para realizar un diagnóstico sobre la disposición de los desechos sólidos.

Indicó que diseñan un plan de reordenamiento del Sistema de Transporte Público, para establecer una nueva organización en la ciudad capital, que tiene como marco de referencia el Metro de Caracas.

Reunión todos los miercoles

Destacó que los responsables del Estado Mayor de los Servicios Públicos del Distrito Capital se reunirán los días miércoles para brindar atención a todos los temas.

Entre los temas que se discutirá destacan la conformación de 250 brigadas comunales de obras públicas, que contribuirán con el apalancamiento de reparación de tuberías en el servicio de agua.

Así como el acompañamiento a los expertos de energía eléctrica y a los bomberos de Caracas, para garantizar el correcto mantenimiento a estos servicios.

Explicó que otra de las medidas discutidas fue la creación de una Sala del Sistema de Alerta Temprana de los Servicios Públicos, en el Centro de Comando Control y Telecomunicaciones VEN 911 de Coche, para mejorar todos los servicios.

ACN/AVN/MRIJP

No deje de leer: Aumentan descarrilamientos en Metro de Caracas(Opens in a new browser tab)