Aumentan descarrilamientos en Metro de Caracas

Los Dos Caminos, Caño Amarillo, Colegio de Ingenieros, Plaza Venezuela, son la estaciones que han sufrido descarrilamientos del Metro de Caracas, según reportan los usuarios, pero no hay una cifra exacta de los sucesos que han puesto en peligro la vida de cientos de usuarios. Hasta ahora se pueden contabilizar una veintena de heridos en consecuencia. El tren de Los Teques también ha sufrido fallas eléctricas y paralizaciones inusuales.

Lo cierto es que el Metro de Caracas, aunado a la falta de mantenimiento, sufre en los actuales momentos un total colapso de pasajeros, debido a la falta de transporte colectivo, y esta situación conlleva al peligro latente de los usuarios por nuevos percances de la misma naturaleza.

Encerrados, sin aire y sin información en un tren descarrilado del Metro de Caracas. Los pasajeros del tren descarrilado del Metro de Caracas estuvieron sin aire acondicionado por al menos 10 minutos y al borde del pánico.

Denuncian rotura de riel en vía del Metro recién rehabilitada. Falla en la vía férrea. La mañana de este viernes, 6 de diciembre, trabajadores activos y jubilados de Metro de Caracas denunciaron la fractura de un riel en la estación Colegio de Ingenieros.

Seis usuarios del Metro de Caracas resultaron heridos tras descarrilarse uno de sus vagones entre la estación Colegio de Ingenieros y Plaza Venezuela.

El accidente ocurrió aproximadamente a la 1:00 de la tarde de este miércoles 11 de diciembre, según reportó la cuenta en Twitter @VEN911Oficial.

Una Unidad de Respuesta Inmediata (URI), perteneciente al VEN911 Dirección General, atendió a los afectados.

Los heridos fueron atendidos en las afueras de la estación del Metro.

Usuarios reportaron con fotos y videos por las redes sociales que los pasajeros del tren tuvieron que salir trepando las puertas en medio de la oscuridad tras activarse los mecanismos de seguridad en el lugar.

En el área de embarque y desembarque se vivió un caos por la paralización del servicio, describieron.

Las operaciones del Metro fueron retomadas tres horas después del suceso.

Vía @Javiermartine00 : #11Dic Heridos son trasladados de emergencia a los Centros asistenciales, después de la falla eléctrica del metro en estación Plaza Venezuela Colapsada la vía de Plaza Venezuela y zona Rental tomen Previsiones.

La unidad de respuesta inmediata del VEN 911, informó la tarde de este miércoles 11 de diciembre, en su cuenta oficial en Twitter, que producto del descarrilamiento de un tren en la estación Plaza Venezuela, resultaron seis persones heridas.

Los afectados fueron atendidos en ambulancias que se apostaron a las afueras del subterráneo, algunos de ellos fueron trasladados de emergencia a los centros asistenciales.

El área entre Plaza Venezuela y zona Rental se encuentra colapsada por el incidente. Cabe destacar, que en su cuenta oficial en Twitter, el Metro de Caracas no ha generado ninguna información al respecto.

Más temprano se reportó un fuerte retaso por una falla eléctrica entre las estaciones Colegio de Ingenieros y Plaza Venezuela.

#VEN911Oficial | #11Dic La Unidad de Respuesta Inmediata URI, perteneciente al VEN911 Dirección General presto su colaboración en la Estación Plaza Venezuela del Metro de Caracas, donde hubo descarrilamiento de un tren, teniendo como resultado 6 heridos. pic.twitter.com/IUxYPjtv7L

Descarrilamientos y respuestas de los usuarios

Los Dos Caminos, Caño Amarillo, Plaza Venezuela, son la estaciones que han sufrido descarrilamientos del Metro de Caracas, según reportan los usuarios, pero no hay una cifra exacta de los sucesos que han puesto en peligro la vida de cientos de usuarios. Hasta se pueden contabilizar una veintena de heridos en consecuencia.

María Claudia Pacheco: Con el perdon de las personas afectadas, sacan excusas a los yanquies. Que lavadito de celebro. Viva el maburrismo diran los subditos ignorantes. Minerva Rodriguez : Culpa de Donald Trump segurito!! 🙂

peter7166 – peter7166Hace 3 meses

Un ataque electromagnético de Mcdonald’s con una doble carne entre las ruedas ajajajajaja el imperio contrataca.

Mixgt – MixgtHace 3 meses

El metro tarde o temprano va a terminar colapsado , demasiado descuidado y por falta de mantenimiento pasan estas cosas, pronto no quedara ningún tren funcionable y Caracas se quedara sin transporte público.

Al menos ochos personas resultaron lesionadas este sábado tras descarrilarse un tren del metro de Caracas, según informó la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Publicado el 17 ago. 2019

Una nueva avería en el Metro de Caracas, mantiene principal sistema de transporte de la ciudad capital con un fuerte retraso en el servicio este miércoles.

Un nuevo descarrilamiento fue la causa de la activación de una Vía Única Temporal desde la estación Chacaito hasta La Hoyada para agilizar el traslado de usuarios y evitar más retrasos en el sistema masivo de transporte.

Cabe destacar que esto ocurre a un mes del descarrilamiento del pasado 17 de agosto en plena actividad del subterráneo en la estación Los Dos Caminos como consecuencia de un desbordamiento del pozo de drenaje de agua el cual alcanzó la altura de los rieles dejando sin servicio la Línea 1 desde Propatria hasta Palo Verde.

La Empresa Metro de Caracas informó a través de su cuenta en Twitter que el retraso se presentaba por una falla en la vía, sin embargo minutos antes de ese mensaje había alertado que la demora en el servicio era por trabajos en los carriles.

Aunque el servicio volvió a ser pago a partir de abril de este año, la mayoría de los torniquetes en todas las estaciones permanecen abiertos.

