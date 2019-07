Terremoto de magnitud 6.9 dispara Alerta de Tsunami en Indonesia

Este domingo, un poderoso terremoto golpeó las profundidades oceánicas que rodean las islas de Indonesia, lo que provocó la activación de una inmediata Alerta de Tsunami que abarca cientos de las 17 mil islas que conforman el país.

Los funcionarios indonesios, emitieron la Alerta de Tsunami para las zonas costeras luego de que el terremoto ocurrió en las profundidades del Mar de Molucca, que se encuentra entre las islas de Sulawesi y Maluku.

El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), indicó que el terremoto tuvo una magnitud de 6.9, mientras que los funcionarios de Indonesia declararon que el terremoto fue ligeramente más fuerte con una magnitud de 7.1.

La Alerta de Tsunami, permanece vigente para la costa este de Sulawesi; y la costa oeste de Maluku. Las proyecciones más recientes son para un Tsunami con olas medio metro de altura (1,5 pies).

El terremoto golpeó la placa indonesia a las 10:08 pm. hora local de Indonesia (11:08 am. hora del Este norteamericano).

El potente evento telúrico, causó pánico en la ciudad de Ternate en la cadena de islas de Maluku; según la agencia de noticias Associated Press.

Por otro lado, referente a la situación climática de la zona, el pronóstico es que: «Las lluvias y tormentas eléctricas continuarán en el centro de Indonesia hasta el lunes»; según la meteoróloga de AccuWeather, Maura Kelly.

Usuarios en las redes sociales, subieron videos del momento cuando el fuerte sismo golpeó las islas de Indonesia; indicando que las autoridades pidieron a la población en la zona costera, evacuar hacia zonas elevadas.

Authorities Told Residents To Get To Higher Ground Immediately Due to a Tsunami Alert After a 6.9 Earthquake in Indonesia Today.

Prayers For Indonesia. #earthquake#Tsunami pic.twitter.com/l3Q3iqlSkI

— ~Marietta (@MariettaDaviz) July 7, 2019