Cambio climático: Polo Sur alcanza record de alta temperatura

Un equipo internacional de arqueólogos, ha descubierto las ruinas de un antiguo templo de los tiempos bíblicos en Israel.

Las ruinas de un templo cananeo, fueron descubiertas dentro de un gran asentamiento de la Edad de Bronce en lo que ahora es el Parque Nacional Tel Lachish.

El templo, que data del siglo XII a. C., fue una vez parte de la antigua ciudad cananea de Laquis.

El profesor Yosef Garfinkel de la Universidad Hebrea de Jerusalén y el profesor Michael Hasel de la Universidad Adventista del Sur en Tennessee, dirigieron un equipo de investigadores que descubrieron el templo.

Tel-Lachish estuvo habitado por el pueblo de Canaan (cananeos), alrededor de 1800 a. C., posteriormente fue destruido y reconstruido en varias ocasiones durante los siglos siguientes, según investigaciones de la Universidad Hebrea de Jerusalén.

“El acuerdo se menciona tanto en la Biblia como en varias fuentes egipcias y fue una de las pocas ciudades cananeas que sobrevivió hasta el siglo XII a. C.”, explicó en un comunicado.

La liberación de la ciudad «en manos de Israel», se describe en el Libro de Josué (JOSUE,10:5).

La antigua civilización cananea, que creó el primer alfabeto y se menciona con frecuencia en la Biblia, ha fascinado a los historiadores.

“Esta excavación ha sido impresionante”, afirmó el arqueólogo Garfinkel en un comunicado.

“Solo una vez cada 30 o 40 años tenemos la oportunidad de excavar un templo cananeo en Israel. Lo que encontramos arroja nueva luz sobre la vida antigua en la región. Sería difícil exagerar la importancia de estos hallazgos”, agregó.

El diseño del templo es similar a otros templos cananeos que se han descubierto en el norte de Israel, según los arqueólogos.

Los investigadores también desenterraron una gran cantidad de artefactos del sitio, incluidos calderos de bronce, joyas inspiradas en la antigua diosa egipcia Hathor, dagas y cabezas de hacha decoradas con imágenes de pájaros y escarabajos, que son antiguas esculturas en forma de escarabajo.

