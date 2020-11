Postergado nuevamente el histórico lanzamiento de la misión SpaceX Crew-1 (+Video)

El histórico lanzamiento de la misión Crew-1 de SpaceX con cuatro astronautas, fue postergado nuevamente por 24 horas; de acuerdo a un comunicado oficial del CEO de la NASA Jim Bridenstine.

El cohete Falcon 9 de SpaceX y una cápsula Crew Dragon, estaban programados para lanzar a los astronautas a la Estación Espacial Internacional el día sábado (14 de noviembre) desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida. De acuerdo a los oficiales de la NASA, el retraso se debe a causas climáticas.

En este sentido, el CEO de la NASA, Jim Bridenstine, anunció el retraso en Twitter; donde citó «los vientos terrestres y las operaciones de recuperación» como la razón del retraso.

Esas operaciones de recuperación se refieren al plan de SpaceX para recuperar la primera etapa del cohete Falcon 9 de la misión Crew-1; para que pueda reutilizarse en una misión posterior.







Para hacer eso, SpaceX aterrizará el propulsor en un barco de aviones no tripulados en el Océano Atlántico y luego lo devolverá a tierra. Obviamente, se necesita de «buen tiempo» para poder realizas esas operaciones de forma segura.

«Se planea reutilizar el primer refuerzo de etapa para volar astronautas en Crew-2», escribió Bridenstine en Twitter. Esa misión Crew-2, el próximo vuelo de astronautas de SpaceX para la NASA; está actualmente programada para su lanzamiento el 30 de marzo, por lo que garantizar que su propulsor regrese a la Tierra de manera segura es clave.

La misión Crew-1 de SpaceX lanzará a los astronautas de la NASA: Victor Glover, Mike Hopkins, Shannon Walker y al astronauta de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón, Soichi Noguchi; en lo que será una misión de seis meses en la Estación Espacial Internacional. La misión es el primer vuelo operativo de la nave espacial Crew Dragon de SpaceX para la NASA y el primer vuelo de cuatro personas para la compañía.

La misión estaba originalmente programada para lanzarse el 23 de octubre, luego se retrasó hasta el 31 de octubre. El mes pasado, SpaceX y la NASA pospusieron el vuelo hasta mediados de noviembre; para dar tiempo a reemplazar dos motores de cohetes en el propulsor Falcon 9 de la misión.

Un retraso de lanzamiento de 24 horas significa un viaje más largo a la estación espacial para los astronautas de Crew-1.

Si SpaceX hubiese lanzado la misión el día sábado, los astronautas de Crew-1 habrían llegado a la estación el domingo por la mañana temprano después de un viaje de 8.5 horas debido a la ubicación de la estación en ese momento. Sin embargo y debido al retraso de 24 horas; la misión Crew-1 ahora tardará en lograr su objetivo aproximadamente tres veces más de lo esperado.

Por otra parte, el pronóstico del tiempo para un lanzamiento el domingo es solo un poco menos favorable que el del sábado, con un 60% de posibilidades de buen tiempo, según un pronóstico de la Fuerza Espacial de EEUU.

Update: Due to onshore winds and recovery operations, @NASA and @SpaceX are targeting launch of the Crew-1 mission with astronauts to the @Space_Station at 7:27 p.m. EST Sunday, Nov. 15. The first stage booster is planned to be reused to fly astronauts on Crew-2. #LaunchAmerica

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) November 13, 2020