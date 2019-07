Estrellas brillaron en la premier de Once Upon a Time in Hollywood

Este lunes fue la premier en Los Ángeles, de la cinta del experimentado Quentin Tarantino, Once Upon A Time in Hollywood; donde reconocidas estrellas del mundo del espectáculo derrocharon glamour y elegancia.

Además de sus protagonistas, artistas del mundo del cine, televisión y la música; no dudaron en aprovechar la ocasión, para desfilar por la alfombra roja con sus mejores galas.

Entre las estrellas más ovacionadas por el público, estuvo Brad Pitt; Leonardo DiCaprio, Margot Robbie y el mismo Tarantino. Los protagonistas de la cinta y su director mostraron buena química entre ellos. Además, se animaron a firmar autógrafos a los asistentes.

Otras figuras que se hicieron presentes en fueron Britney Spears y su novio, Sam Asghari; Sofia Vergara y su esposo, el actor, Joe Manganiello. Además, Vanessa Hudgens; Austin Butler, Snoop Dogg, Rumer Willis, Adriana Lima, Noomi Rapace, Nick Cave, Bruce Dern, entre otros.

Once Upon a Time in Hollywood

Once Upon a Time in Hollywood está situada en Los Ángeles, en 1969, y sigue todas las aventuras que vivirá Rick Dalton (Leonardo DiCaprio); estrella de westerns televisivos, junto a Cliff Booth (Brad Pitt), su doble de acción de toda la vida, por hacerse un lugar en Hollywood.

Cabe destacar que el 11 de julio de 2017, se anunció que Quentin Tarantino había escrito un guion para una película sobre los asesinatos de la familia Manson; que dirigiría como su próximo proyecto.

Harvey y Bob Weinstein estarían involucrados, pero no se sabía si su estudio, The Weinstein Company, distribuiría la película; ya que Tarantino buscó el largometraje antes de enviar un paquete a los estudios.

Brad Pitt y Jennifer Lawrence fueron revelados como dos nombres; con los que Tarantino se había acercado para protagonizar la película. Asimismo, por separado se informó que Margot Robbie estaba en conversaciones para interpretar a la actriz Sharon Tate. La película se estrenará el 16 de agosto en salas venezolanas. Con información: ACN/EN

