Presidente iraní tildó a Donald Trump como “retardado mental”

La crisis que afecta a Oriente Medio se debe a que Trump retiró a los EE.UU. hace un año del acuerdo nuclear de Irán de 2015 e impuso nuevas y severas sanciones a Teherán. Recientemente, Irán cuadruplicó su producción de uranio poco enriquecido para estar a punto de romper uno de los términos del acuerdo para la próxima semana, mientras que también amenaza con aumentar el enriquecimiento a niveles de grado de armas el 7 de julio, si Europa no ofrece un nuevo acuerdo.

