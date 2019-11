Prestaciones dinerarias cancelará IVSS hasta el 15-N

El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) informó a las personas; que reciben prestaciones dinerarias por pérdida involuntaria del empleo; calificados en el listado del mes de septiembre de 2019; que cancelarán los montos respectivos hasta este 15 de noviembre.

La institución garante de la seguridad social del país indicó; a través de su cuenta en la red social Twitter (@ivssoficial); que para hacer efectivo el pago los beneficiarios deben acudir a las oficinas del Seguro Social; departamento de atención al trabajador cesante; a fin de verificar que aparece en el listado.

Posteriormente al chequeo, el trabajador cesante; deberá acudir a la entidad bancaria asignada con la cédula de identidad laminada o pasaporte vigente, el comprobante original de la solicitud de prestación dineraria (forma 19-104) y solicitar el pago de la prestación dineraria por pérdida del empleo.

Asimismo, señalan a las personas que calificaron en los listados de marzo de 2019 a agosto de 2019 y que no hicieron efectivo el cobro que deberán acudir a los respectivos departamentos a tramitar la renovación de la solicitud con el debido justificativo, como informe médico, constancia de detención policial, movimientos migratorios, etc.

El aviso del IVSS: Prestaciones dinerarias cancelará IVSS

IVSS

@ivssoficial

#INFORMATE | El Pago de Prestaciones Dinerarias por Pérdida Involuntaria del Empleo, listado de Septiembre, se continúa cancelando hasta el 15 de noviembre 2019 #IVSS. #14AñosDerrotaDelAlca @magallyvina @NicolasMaduro @ConCiliaFlores @psuvaristobulo @EduardoPinateS

ACN/ivss

