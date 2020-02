Primera superluna de 2020 este fin de semana

Una Luna de Nieve podrá verse desde el viernes por la noche hasta el lunes por la mañana, pero no te preocupes: no afectará el clima.

Según el Almanaque de los Agricultores, las tribus de nativos americanos del noreste se referían a la segunda luna llena de invierno como la Luna de Nieve debido a las fuertes nevadas de febrero.

Este año, es una superluna, lo que significa que será una de las lunas más grandes de 2020 y se verá especialmente grande durante su apogeo.

Una superluna es una luna llena que ocurre cuando la luna está en el punto más cercano a la Tierra en su órbita. Esta luna también es importante por otras razones, según la NASA. La luna llena señala el comienzo de las celebraciones judías de Tu BiShvat, conocido como “Año Nuevo de los árboles”.

Primera luna llena de este año nuevo chino

Esta es también la primera luna llena de este Año Nuevo chino, lo que significa el final de las celebraciones de este y el día del festival de los faroles chinos.

La luna también coincide con un importante festival budista, Magha Puja, el 9 de febrero. Este festival conmemora una reunión espontánea de 1.250 seguidores del Buda para escuchar “El Ovadhapatimokha”, un famoso sermón.

La luna lucirá más llena a las 2:33 am ET del domingo 9 de febrero, según la NASA. Abrígate, celebra y emociónate por la primera superluna de 2020.

ACN/CNN/Justin Lear/Photo by Gary Hershorn/Getty Images

