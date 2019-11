Primeros nominados al nuevo CNE aparecen tras bastidores

Los primeros postulados para integrar el nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE); por el ex candidato presidencial y ex gobernador Henry Falcón (AP); está integrada por periodistas, economistas, catedráticos y hasta el ministro Vladimir Padrino López.

El dirigente nacional de Avanzada Progresista, Eduardo Semtei, dio a conocer cuáles serán los nombres propuestos por la tolda que dirige Henry Falcón, para el comité de postulaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Primeros nominados al CNE aparecen tras bastidores

En programa de Vladimir Villegas, que transmite Globovisión, Semtei reveló los nombres:

Pedro Nikken (Abogado y jurista / Ex presidente de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos Hiram Gaviria (Político). Luis Lander (Director del Observatorio Electoral Venezolano). Víctor Alvarez (Economista). Rodrigo Cabezas (Exministro de finanzas). Leopoldo Puchi (Exsecretario del Movimiento al Socialismo [MAS]). Andrés Caleca (Expresidente del Consejo Nacional Electoral). José Domingo Mujica (Coordinador de Red de Observación Electoral de la Asamblea de Educación). Leonardo Carvajal (Profesor UCV). Luis Vicente León (Presidente de la firma Datanálisis). Vladimir Padrino (Ministro de la Defensa). Mari Pili Hernández (Periodista / Ex ministra de la Juventud).

Muchos de los citados por Semtei, se mostraron sorprendidos por aparecer en la lista que avala Falcón y su partido en la mesa nacional de diálogo.

No aceptaría, recalcó el economista Rodrigo Cabezas

“No conozco nada y nadie ha hablado conmigo y, lo más importante, no soy técnico electoral y por tanto no aceptaría ninguna responsabilidad distinto a mi profesión”.

“Milito en la idea, explicó Cabezas, que el nuevo CNE debe ser elegido por la AN en ejercicio de su competencia y como parte de un acuerdo democrático entre el madurismo y la mayoría opositora en la AN que lidera Juan Guaido. En Venezuela hay excelentes compatriotas preparados para ser rectores del nuevo CNE”.

En sus declaraciones en la televisión, Semtei aseguró que estos integrantes serían «incapaces de hacer trampa para favorecer a Maduro». Comentó que «no van a meter la mano para que Leopoldo López sea presidente, ni tampoco para que Nicolás Maduro lo sea».

La propuesta al ministro Padrino López

Esto «garantiza un CNE neutro eficaz e independiente», lo que a su juicio «incentivaría al votante». Expresó que «le están otorgando a Tibisay (Lucena) unas condiciones de bruja mágica; eso no es verdad, gana las elecciones el que saca más voto».

Al ser consultado sobre la neutralidad de Padrino López dentro del órgano electoral, aseguró que el actual Ministro de la Defensa «sería una garantía. Hay que ser innovador». Según reseñó Globovisión, Semtei dijo: «vamos a invitar a Vladimir (Padrino) a que participe en la vida civil. Eso garantizaría que el Plan República funcione a la perfección», dijo.

Del lado del Parlamento, está previsto que este martes 5 de noviembre se avance en el nombramiento de la comisión preliminar para designar el Comité de Postulaciones Electorales. Igualmente, está previsto que el Psuv presente una propuesta ante la plenaria de la Asamblea Nacional.

ACN/Globovisión

