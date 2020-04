Procesión del Nazareno de San Pablo suspendida éste Miércoles Santo

View this post on Instagram

Tomando las previsiones necesarias para la celebración de la Semana Santa 2020, hoy nos reunimos con el jefe de Gobierno del Distrito Capital Darío Vivas, la alcaldesa de Caracas Erika Farías, representantes de la Iglesia Católica, con la finalidad de garantizar la protección del pueblo venezolano en el contexto de la pandemia mundial de #Covid19. . . Hemos acordado junto a los representantes de la Arquidiócesis de Caracas, realizar la tradicional procesión del #Nazareno de San Pablo, coordinadamente con las autoridades, después que concluya la cuarentena social y voluntaria, única medida efectiva contra la propagación de este flagelo. . . . Igualmente hemos hecho un exhorto a la iglesia católica para que tradiciones como las misas por la visita a los 7 templos sean transmitidas a través de los medios de comunicación del país, a fin de cumplir con la costumbre católica y mantener el distanciamiento social que ha generado resultados positivos en Venezuela. . . . Enviamos un mensaje a todos los feligreses para celebrar las tradiciones de la Semana Santa desde casa y mantenernos resguardados, elevando nuestras oraciones para que el Dios Padre ayude a la humanidad a detener esta pandemia mundial. Cada casa es un templo y cada familia en una iglesia. Juntos venceremos esta amenaza global. . . #6Abr #Coronavirus #Mpprijp