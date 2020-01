«Muy productiva» reunión de Macron con Guaidó

Durante su gira por europea, el líder opositor y presidente de la Asamblea Nacional (AN) Juan Guaidó fue recibido por el presidente de Francia Emmanuel Macron.

Desde el palacio del Elíseo, residencia oficial de Macron, ambos conversaron durante una hora; a pesar de que el encuentro no estaba pautado en la agenda del mandatario francés, según fuentes oficiales informaron al diario El Mundo.

«El presidente de la República se reunirá con Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela; y presidente de transición para poner en marcha un proceso electoral», se leyó en un pequeño comunicado antes de su reunión.

Incluso, la reunión fue a puerta cerrada y no se ha emitido hasta ahora; ningún comunicado oficial posterior sobre lo hablado entre Macron y Guaidó.

Sin embargo, de acuerdo al equipo del venezolano, lo conversado en el encuentro fue considerado como «muy productivo». De hecho, Macron confirmó luego en su cuenta de Twitter que la cita fue «constructiva».

«Respetamos la soberanía y la libertad del pueblo venezolano y seguimos a su lado ante la crisis humanitaria que sufre», puntualizó.

La France soutient l’organisation rapide d’une élection présidentielle libre et transparente. Nous respectons la souveraineté et la liberté du peuple vénézuélien et nous restons à ses côtés face à la crise humanitaire qu’il subit. https://t.co/QMdqtwxMDk

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 24, 2020