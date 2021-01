Prometen que Bono Simón Rodríguez llegará mensualmente a docentes estadales

A través del equipo de la Secretaría de Educación y Deporte y el Ministerio de Educación, se estableció la asignación mensual del Bono Simón Rodríguez.

Este pago será entregado a los docentes estadales a través del Sistema Patria.

Así lo informó el secretario de Educación y Deporte, Geniber Cabrera en un mensaje difundido a través de la cuenta en la red social Instagram, @salaeducacion10

En el mensaje explicó que el Bono Simón Rodríguez es un pago que no pertenece a la nómina común de las gobernaciones.

«Sin embargo, se realizaron visitas a Caracas para llevar a cabo trámites necesarios para que los docentes estadales de la entidad adquirieran este subsidio”.

“El Bono Simón Rodríguez es un beneficio monetario que reciben los trabajadores del ministerio desde el 16 de diciembre en Venezuela»

«Con el fin de ayudar a la clase trabajadora del país. Este subsidio se repartirá mensualmente y el monto irá aumentando,” expresó Cabrera.

Puntualizó que la forma de adquirir la bonificación será a través de la plataforma Patria, utilizando como código el Rif de gobernación: G-20000152-6.

«Para los docentes que no han podido concretar el subsidio deben acceder a la página Patria con su usuario, actualizan sus datos y colocan el código para que el bono les pueda llegar”, dijo el secretario.

Bono Simón Rodríguez no es de carácter retroactivo

En ese mismo sentido, aseveró que los pagos de los meses anteriores, no se podrán realizar, porque este beneficio no es de carácter retroactivo.

Además, dio a conocer que SED Carabobo es la primera entidad gubernamental regional en honrar al gremio docente con este subsidio.

Del mismo modo reconoció el trabajo de los docentes carabobeños, quienes a pesar de cualquier circunstancia mantienen la moral en alto, así como su elevada vocación y amor hacia los niños y niñas de Carabobo.

Por último, aprovechó la oportunidad para informar que está trabajando en un nuevo proyecto:

“Vamos a crear un gran complejo cultural en la urbanización El Trigal ubicada en la Parroquia San José de la Ciudad de Valencia».

«Una infraestructura donde incorporaremos a la escuela Sebastián Echeverría Lozano, con la finalidad de darle impulso a la comunidad cultural”, adelantó.

Nota de prensa

No dejes de leer

Periodismo venezolano gana Premio Gabo por reportaje en conjunto

Infórmate al instante, únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN