Protege tus archivos sensibles: Te decimos una forma sencilla de hacerlo

Tras seis años de espera, el gigante tecnológico Apple presentó su nuevo producto, un equipo profesional de alta gama: el Mac Pro 2019.

El su nuevo equipo de categoría «Profesional», Apple trae novedades de todo tipo, tanto importantes cambios a nivel tecnológico como verdadero impacto a nivel económico.

En el Mac Pro 2019, la empresa norteamericana ha sustituido completamente en el subsistema de video la tecnología NVIDIA, que hasta ahora había sido prácticamente un estándar para sus productos.

El nuevo sistema de video instalado en las Mac Pro 2019, es fabricado por la compañía californiana AMD (Advanced Micro Devices), que utiliza la tecnología RADEON PRO VEGA II con dos procesadores GPU de segunda generación, así como 32Gb de RAM HBM2.

Con estas características, Apple despega y se aleja de sus competidores en el mercado de los equipos profesionales, ya que aparte del rendimiento del hardware instalado en el equipó básico, Apple está incluyendo un sistema de video dual en la versión completa de la Mac Pro 2019.

Es este último caso, siendo un sistema de video dual, cada una de estas tarjetas incluidas tiene un total de 64 GB de memoria VRAM, esto quiere decir que su poder combinado con otra tarjeta gráfica de memoria HBM2 alcanzaría unos impresionantes 128 GB.

Durante su lanzamiento, especialistas del mundo tecnológico norteamericano han indicado que las Apple Mac Pro 2019, alcanzan el elevadísimo precio de 6000 USD$ y eso sin incluir todo lo necesario para su uso.

El paquete de lanzamiento incluye un procesador de ocho núcleos, con una memoria de unidad de estado sólido de 256 GB. Sin embargo, el monitor de 32 pulgadas con una resolución de 6K no viene incluido. El precio inicial para el monitor comienza a partir de 4999 USD$

Adicionalmente, existe la opción de comprar un soporte para este monitor, cuyo costo alcanza los 1000 USD$.

Como era de esperarse, los altos costos, el extravagante diseño y las referencias anecdóticas de lanzamientos anteriores de esta compañía, hicieron encender las redes sociales con todo tipo de memes.

This is the new Apple cheese grater … I mean MacPro. #WWDC19 pic.twitter.com/xf2oXnfLVa

— Geoffrey A. Fowler (@geoffreyfowler) June 3, 2019