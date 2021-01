Protestaron en Portland contra la investidura del presidente Joe Biden

Un grupo de personas radicales protestaron en Portland, Oregon la noche de este miércoles 20 de enero en contra de la investidura del presidente Joe Biden.

Luego de reunirse, marcharon por el sureste de Portland en la denominada protesta J20 anunciada como una manifestación en rechazo a la juramentación de Biden.

De acuerdo, al portal Univisión Portalnd, este grupo apoya los derechos de los pueblos indígenas, quienes se terminaron reuniendo en Revolution Hall.

«Allí, fueron abordados por agentes de la policía de Portland en bicicleta. La oficina dijo que algunas personas del grupo tomaron la bicicleta de un oficial y empezaron a arrojar objetos», reseñó el medio local.

En este contexto, se conoció que los manifestantes comenzaron a marchar poco después de las 3 de la tarde; y que la policía les advirtió que se mantuvieran fuera de la calle y obedecieran las leyes de tránsito.

Ante esta protesta, otras agencias de seguridad hicieron presencia en el edificio del Capitolio de Oregon, alertas también a una posible llegado de este grupo a Salem.

Incluso, un grupo de radicales llegó a atacar la oficina del Partido Demócrata y a enfrentarse a la policía; para también exigir el fin de la violencia policial.

En medio de esa situación que tuvieron que controlar con arrojando un bote de humo, arrestaron a al menos ocho personas, entre 18 y 38 años. De hecho, en un video difundido en redes sociales se observa a hombres vestidos de negro, con el rostro cubierto; cuando rompen ventanas y la puerta de vidrio en la oficina del Partido Demócrata de Oregón, además pintaron un símbolo anarquista sobre el logo del partido.

Luego de que protestaron en Portland en contra la investidura de Biden, la policía recuperó varios postes largos y un cuchillo grande. Sobre ello, el sargento de policía Kevin Allen en Twitter envió un mensaje «Respetamos los derechos de reunión y expresión, pero debe hacerse de manera legal. La actividad delictiva no es un discurso protegido».

De igual manera, en Seattle, las protestas se registraron avanzada la noche; donde varios fueron arrestadas por acciones vandálicas.

