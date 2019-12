Violentas protestas encienden la India ante una controversial ley de ciudadanía

Manifestantes en el este de la India, prendieron fuego a más de una docena de autobuses y destrozaron al menos seis estaciones de ferrocarril este sábado; mientras la violencia ha tomado las calles por cuarto día consecutivo; en reacción contra una controversial nueva ley de ciudadanía.

El gobierno del primer ministro Narendra Modi dice que la nueva ley salvará a las minorías religiosas como hindúes y cristianos de la persecución en los vecinos Bangladesh; Pakistán y Afganistán al ofrecerles un camino hacia la ciudadanía india.

Sin embargo los críticos dicen que la controversial ley, que no establece la misma disposición para los musulmanes, debilita los fundamentos seculares de la India.

La promulgación de la ley ha provocado protestas en toda la India; pero la parte oriental del país, donde los movimientos contra los inmigrantes de Bangladesh se han desatado durante décadas, ha sido uno de los más afectados.

Este sábado, los manifestantes incendiaron al menos 15 autobuses en una autopista en el estado de Bengala Occidental, a unos 20 km de la capital estatal Kolkata; deteniendo el tráfico durante varias horas.

Al menos media docena de estaciones de ferrocarril en el estado fueron destrozadas y incendiadas, lo que condujo a la cancelación de muchos trenes de larga distancia; según afirmaron fuentes de la agencia Reuters.

En el estado de Uttar Pradesh, el más poblado de la India al norte del país, los estudiantes de la Universidad Musulmana Aligarh (AMU), una institución prominente establecida en 1920, protestaron contra la ley controversial de ciudadanía; movilizando a miles de musulmanes e invitando a una protesta mayor para el día domingo.

«Con la aprobación de este proyecto de ley, la comunidad musulmana está asustada y este proyecto de ley, que ahora es una ley, es de naturaleza discriminatoria»; dijo Sharjeel Usmani, un estudiante universitario de AMU.

«Protestaremos contra él hasta que sea retirado», aseveró eluniversitario.

También se organizaron protestas en otros pueblos y ciudades de Uttar Pradesh, incluida la ciudad sagrada hindú de Prayagraj; cuyo antiguo nombre musulmán «Allahabad» fue cambiado por el gobierno nacionalista hindú del estado en 2018.

En el corazón de la capital de la India, Nueva Delhi, cientos de estudiantes se reunieron dentro y fuera de las puertas de la Universidad Jamia Milia; dando discursos y celebrando protestas pacíficas contra la ley de ciudadanía en medio de una fuerte presencia policial.

La policía disparó gases lacrimógenos el viernes y usó bastones eléctricos para dispersar a decenas de estudiantes; que se manifestaban en la localidad de Jamia.

La universidad también declaró el sábado un receso de invierno de 20 días a partir del 16 de diciembre; según un aviso oficial verificado por Reuters.

El descanso anual en Jamia generalmente comienza alrededor del 24 de diciembre; por lo que la decisión de tomar un descanso temprano se debe a las protestas estudiantiles.

