Putin agradece a Trump su ayuda para detener complot terrorista en Rusia

Debido a su posición geográfica, Nueva Zelanda es uno de los primeros países del mundo en recibir el cambio de calendario con unas 17 horas por delante de la hora local venezolana.

En su capital, Wellington, al igual que en Sidney (Australia), se coordinaron espectaculares shows pirotécnicos con motivo de las celebraciones para recibir el nuevo año 2020.

A través de las redes sociales, tanto las agencias de noticias como los usuarios activos por estas fechas, publicaron videos que recogen el maravillosos espectáculo de luces y fuegos artificiales; no solo en Nueva Zelanda sino también en las principales capitales del mundo.

Sin embargo, en la norteña ciudad portuaria de Auckland, la segunda en importancia en Nueva Zelanda, la municipalidad organizó uno de los mayores shows pirotécnicos de Oceanía; para hacerla destacar sobre sus vecinas Sidney y Wellington.

La agencia de noticias Reuters lo destacó en una publicación de twitter acompañada de un video; el impresionante show de luces y fuegos artificiales.

«Los neozelandeses estuvieron entre los primeros en el mundo en celebrar la llegada de 2020; con una exhibición de fuegos artificiales desde la Sky Tower de Auckland»,en referencia al espectáculo de luces de Nueva Zelanda.

New Zealanders were among the first in the world to celebrate the arrival of 2020, with a fireworks display from Auckland’s Sky Tower pic.twitter.com/Y9gD3u8Wld

— Reuters (@Reuters) December 31, 2019