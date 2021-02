Usuarios se quejan por supuestas nuevas tarifas de Cantv

Ante la publicación de las supuestas nuevas tarifas de los servicio de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv); usuarios en redes sociales se quejan porque persisten las averías y fallas en la telefonía y de Internet de manera constante.

Aunado a ello, algunos denuncian que trabajadores de la estatal son los responsables de los cortes y suspensiones de líneas telefónicas; para luego «cobrar desde 15 hasta 100 dólares por la restitución de los servicios».

Es por ello, que los clientes de Cantv han generado opiniones públicas que al final todas coinciden en los mismos reclamos y en la deficiencia de los servicios.

Al parecer, ante esas quejas en los últimos días anunciaron la habilitación de un canal a través de WhatsApp; plataforma por donde se pueden reportar y denunciar cobros irregulares por la reconexión de los servicios de la empresa.

Vale resaltar, que aunque las supuestas tarifas nuevas de Cantv que se muestran a continuación no están reflejadas en la página oficial de la compañía estatal; gran parte de sus clientes rechazan el supuesto aumento de los planes, debido que reciben un mal servicio de internet.

De acuerdo a El Pitazo, los planes ahora quedaron así, Plan ABA súper productivo, con velocidad de 3.0 Mbps ilimitado, 2.573.640,92 bolívares. Plan ABA mega productivo, con velocidad de 4.0 Mbps ilimitado por 3.883.152,96 bolívares mensual.

También, sobre el Plan ABA seis megas, con velocidad de 6.0 Mbps ilimitado, a un precio de de 5.796.461,39 bolívares; sobre el Plan ABA ocho megas, con velocidad 8.0 Mbps ilimitado, cuesta Bs. 9.764.881,79 y el Plan ABA 10 megas, con velocidad de 10.0 Mbps ilimitado quedó a un precio de Bs. 12.206.102,22.

De igual, los planes ABA 14, 18 (ilimitado) y 22 (ilimitado) megas, tienen un costo de Bs. 17.088.543,11, Bs. 21.970.964,00 y 26.776.919,40 respectivamente.

Mira la fecha de mi reporte con 70$ me lo resuelve me dice el de la cuadrilla viene despues de las 2 de la tarde. El problemas ni los tengo y tengo garantia que no se vuelva a oresentar el problena y pierda el dinero pic.twitter.com/j3oHejY4dl

— Frank Pereira (@Frankbimas) February 2, 2021