¡¿Quien heredará la fortuna de Walter Mercado?!

¿A cuánto asciende la fortuna de Walter Mercado y quién la heredará?

Un modesto millonario, así puede definirse al astrólogo Walter Mercado, quien falleció el domingo en Puerto Rico a los 87 años y dejó una interrogante; ¿a cuánto asciende su fortuna y quién la heredará?

Si bien es cierto que hizo un imperio gracias a su conocimiento en astrología, la fortuna de Mercado nunca se desbordó. De acuerdo con cifras del sitio Celebrity Net Worth, el astrólogo tenía un patrimonio neto de $10 millones de dólares. Este número puede ser un poco mayor al sumar sus inversiones financieras y el valor de sus colecciones de arte.

En cuanto a los herederos, el Nuevo Día informó que sus sobrinas Ivonne, Betty, Aida y Dannette Benet se encargarán del testamento. Otros familiares vivos son la hermana Aída “Cuca” Mercado, Carmen Mercado, María del Rosario Mercado y Henry Mercado Jr., todos hijos de Henry Mercado, hermano del astrólogo.

Las hermanas Benet son miembras del grupo Walter Mercado y se harán cargo de las entregas diarias del horóscopo. Ivonne informó que el astrólogo dejó hecho el Horóscopo Anual de 2020.

Un millonario moderado

También hay que recordar que el astrólogo fue activo en la comunidad con obras de caridad y es posible que parte de su fortuna pueda ser donada.

Ivonne Benet ventiló la idea de abrir el museo de Walter Mercado en el futuro.

Walter Mercado estuvo enamorado dos veces

Estuvo enamorado dos veces según sus propias palabras al hablar de su vida amorosa, cosas que pocos saben.

Poco se sabe de la vida personal del astrólogo puertoriqueño Walter Mercado más allá de su familia. Sin embargo, en algún momento fue el mismo Walter que habló de su gran amor. Se trataba de una modelo y azafata que murió en 1968 en un trágico accidente aéreo entre República Domicana y Puerto Rico. Esto dejó a Walter sumergido en la más profunda tristeza y depresión. Durante los siguientes años viajó a la India buscando entender la muerte y estudiando la vida espiritual.

A pesar que durante muchos años nunca se le relacionó con nadie más. En el 2003, el mismo astrólogo dijo que estaba enamorado de una presentadora de TV brasileña. Se trataba de Mariette Detotto. En algún momento, el psíquico llegó a decir “..es mi alma gemela y no descarto casarme con ella”. En esa misma oportunidad dijo también que disfrutaban mucho viajando y besándose en la boca porque “..es ahí por donde se le llega al alma de una mujer”.

Mariette y Walter se conocieron cuando el hizo un viaje a Brasil y ella lo entrevistó. Tiempo después, él le ofreció trabajo en Miami en una serie de televisión. De ahí mucho fue el tiempo que estuvieron juntos. Mercado afirmó también, que vivió muchos años en celibato porque quería esperar hasta que llegara una mujer como Mariette.

Pero todo esto se puso en duda una vez que el astrólogo dijera en su programa que no planeaba casarse y negara que estuviese en una relación o compartiendo sentimentalmente con alguien. Dijo que su energía sexual la iba a canalizar hacia la humanidad. Así que, realmente fueron muy contradictorias sus declaraciones en cuanto al amor se refiere. ¡¿Quién heredará la fortuna de Walter Mercado?!

ACN/LaOpinión

