¿Quien manda en Venezuela estancada y dividida?

La vida política, social y económica de Venezuela en inicios del 2020 marcan un estancamiento; no se vislumbra un arranque en las decisiones y persisten, como en el pasado años; dos presidentes de la República, dos presidentes de la Asamblea Nacional; y dualidad similar en todos los organismos públicos; conforman también la actividad económica del país; con una situación parecida, con dos o tres monedas de cambio (bolívares, dólares, euros y petros) ¿Quien manda en Venezuela 2020 estancada y dividida?

Quien manda en Venezuela

Ratificado Juan Guaidó al mando de la Asamblea Nacional (AN); y oficialismo elige otro presidente; sin quórum y con diputados que saltaron la talanquera de la oposición y se unieron al chavismo.

Con votación nominal, 100 diputados opositores ratificaron a Guaidó al mando de la AN

Juan Guaidó y diputados opositores instalaron este domingo 5 de enero; una sesión legislativa en la sede del diario El Nacional en la que se ratificó; a Guaidó como presidente del Parlamento.

Con la presencia de miembros del cuerpo diplomático; el dirigente inauguró la sesión en la sede del periódico después de que policías y militares; le impidieran la entrada al Palacio Legislativo la mañana de este domingo; donde un diputado opositor rival, Luis Parra, fue proclamado como jefe del Parlamento con apoyo del chavismo y otros legisladores de oposición contrarios a Guaidó en una tumultuosa sesión cuyo quórum fue cuestionado por la dirigencia opositora.

Tras una votación nominal (por nombre y apellido de los diputados asistentes de cada estado) se ratificó a Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional, se eligió a Juan Pablo Guanipa como primer vicepresidente y a Carlos Berrizbeitia como segundo vicepresidente.

Angelo Palmieri fungirá como secretario y José Luis Cartaya como subsecretario.

«Conforme con la Constitución de la República y el Reglamento Interior y de Debates del órgano unicameral, esta nueva Junta Directiva liderará el período anual de sesiones ordinarias 2020-2021» indicó el Parlamento en su cuenta oficial de twitter.

Guaidó fue reelecto con 100 votos de diputados opositores, dijo en twitter la parlamentaria Delza Solórzano.

En su intervención, Guaidó expresó su respaldo «a hombres luchadores y valientes que a pesar de la persecución están aquí, como Juan Pablo Guanipa y Carlos Berrizbeitia para cada uno de sus cargos».

Así se votó:

AMAZONAS

Nirma Guarulla

Julio Garza

ANZOÁTEGUI

Héctor Cordero

José Brito (Votó Marco Aurelio)

Carlos Michelangeli

Oneida Guaipe (Suplente)

Armando Armas

Luis Padilla

APURE

Luis Lippa

ARAGUA

José Trujillo

Amelia Belisario

Karim Salanova

Simón Calzadilla

Arnoldo Benítez

Gilberto Sojo (suplente de Dignora Figuera)

BARINAS

Freddy Superlano

Sandra Flores (suplente de Adolfo Superlano)

Alejandra Peña (suplente de Maribel)

César Cárdenas (suplente de Andrés Camejo)

Julio César Reyes

BOLÍVAR

Luis Silva

Olivia Lozano

Francisco Sucre

José Pratt

Freddy Valera

Ángel Medina

CARABOBO

Ilidio Abreu (Suplente Yolanda Tortoledo)

Willian Gil (suplente Armando López)

Ángel Alvarez

Marco Bozo

Romny flores

Carlos Berrisbeitia

Deyalitza Aray

COJEDES

Dennis Fernández

Larissa González (suplente de José España).

DISTRITO CAPITAL

Jesús Antonio Abreu

Marialbert Barrios

Henry Ramos

Ismael León (suplente de José Guerra)

Rafael Veloz (suplente de Richard Blanco)

Stalin González

Tamara Adrián (suplente de Tomás Guanipa)

FALCÓN

Eliezer Sirit

Ricardo Aponte (suplente de Juan García Manaure)

Goyo Graterol

GUÁRICO

Carlos Prosperi

María Teresa Perez

LARA

Bolivia Suárez

Ángel Torres

Alfonso Marquina

Teodoro Campos. (Votó Macario González)

Ana Salas (suplente de William Gil)

Edgar Zambrano

MÉRIDA

Alexis Paparoni

Mildred Carrero

Willian Dávila

Carmen Civole (suplente de Carlos Paparoni)

MIRANDA

Delsa Solórzano

Ángel Alvarado (suplente de Miguel Pizarro)

Manuel Texeira

Julio Borges (suplente: Manuela Bolivar)

MONAGAS

Luis Aquiles Moreno

Pero Maroum

María Gabriela Hernández

Carlos Bastardo por Juan Pablo García

José Gregorio Aparicio (suplente Digjora Hernández)

NUEVA ESPARTA

Luis Emilio Rondón

Orlando Ávila

Antonio Aranguren (suplente de Jhonny Rahal)

Tobías

PORTUGUESA

Sandra Castillo

María Beatriz Martínez

SUCRE

José Leonardo Regnolt (suplente de José Gregorio Noriega)

Milagros Paz

Robert Alcalá

TÁCHIRA

Renzo Prieto (suplente de Gaby Arellano)

Karim Vera, (suplente de Juan Requesens)

Ezequiel Pérez

Eduardo Marín

TRUJILLO

Joaquín Aguilar (suplente de Conrado Pérez)

Carlos Andrés González

VARGAS

Milagros Eulate

Juan Guaidó

Ana Mercedes Aponte

ZULIA

Omar Barboza

Elimar Díaz

Nora Bracho

Rafael Ramírez Colina (suplente de Elías Matta)

Juan Pablo Isidoro Guanipa

William Barrientos

José Luis Pirela

Hernán Aleman (suplente Héctor Vargas)

Juan Carlos Velazco

Freddy Paz (suplente Gilmar Daligio)

Enrique Márquez

Edwin Luzardo

VOTO INDÍGENA

Virgilio Ferrer

Gladys Guapo

Rommel Guzamana

