Rafael Dudamel anunció su renuncia como técnico de la Vinotinto

La futbolista venezolana Deyna Castellanos fue firmada este jueves por el Atlético de Madrid Femenino hasta el 2022.

Así lo anunciaron sus directivos a través de su cuenta en Twitter @AtletiFemenino; quienes también recordaron que Castellanos venía de desempeñarse como atleta en la Universidad Estatal de Florida en Estados Unidos.

Entre las estadísticas de la criolla de 20 años, se destacan 47 goles y repartió 20 asistencias en 77 partidos disputados.

En este sentido, en el portal del club madrileño, difundieron; «su gran polivalencia le permite jugar tanto de delantera como de segunda punta».

Deyna Castellanos y su salto a Europa

Semanas antes, la jugadora comentó que habrían cambios y que daría «un salto a Europa»; luego de culminar sus proyectos en Florida.

Sin embargo, no fue hasta hoy que develó a través de sus red social en Instagram; que negoció con el Atlético de Madrid.

https://twitter.com/AtletiFemenino/status/1212803351156600833

Días antes de culminar el 2019, algunos periodistas de medios españoles; aseguraban el ingreso de Deyna Castellanos al Club Deportivo Tacón.

Cabe informar, que este equipo fue comprado por el Real Madrid, aunque su fusión; se concretará para la temporada 2020-2021 y se denominará Real Madrid Club de Fútbol Femenino.

Inmediatamente a la llegada de la deportista, el «Atleti» le dio la bienvenida; «es una de las jugadoras con mayor proyección del mundo, con gran capacidad goleadora y asociativa con sus compañeras».

Asimismo, en el documento oficial se lee «toda la familia atlética te desea la mayor de las suertes; en este nuevo reto que comienza hoy defendiendo los colores rojiblancos».

Carrera profesional

Vale recordar, que Deyna Castellanos debutó con la Vinotinto absoluta a los 15 años durante la Copa América 2014.

A partir de ese momento, se fue forjando su carrera profesional durante la cual ha obtenido; dos campeonatos Sudamericanos, en 2013 y 2016, dos torneos de la conferencia en 2016 y 2018 y un campeonato nacional de la Ncaa.

Respecto a los reconocimientos individuales más importantes se pueden mencionar; Bota de Oro en el Mundial Fifa sub 17 en 2014, premio Fifa a la mejor jugadora sub 15 en 2015, Bota de Bronce en el Mundial Fifa sub 17 de 2016; así como finalista del premio Fifa The Best en 2017 y finalista del premio Fifa Puskas en 2017.

ACN/Meridiano/Panorama/Foto: Twitter

Lee también: