¡Con su grand slam! Rafael Nadal se casó en Mallorca

José Altuve dio «Valioso» jonrón de dos carreras que dejó en terreno a Yanquis de Nueva York en la novena entrada y Astros de Houston alzó el trofeo del Banderín de la Liga Americana con su triunfo de 6-4.

Un sexto juego con aires de drama, porque en el noveno tramo ambos equipos dieron vuelacercas, los neoyorquinos para empatar la pizarra a cuatro con batazo de DJ LeMahieu, pero luego el jugador franquicia, el nacido en Puerto Cabello y criado en Maracay se la sacó al cubano Aroldis Champman.

Lo siderales regresan por otro cetro en tres años, pero ahora tendrán como rival a la gran sorpresa del «Viejo Circuito» Nacionales de Washigton, en Serie Mundial que arrancará en el diamante texano el próximo martes.

Astros tomó ventaja en el mismo primer acto, con el bambinazo del cubano Yuli Gurriel que fletó tres.

Yanquis acercó las acciones en la parte alta del segundo, luego de un sencillo de Gary Sánchez para impulsar a Didi Gregorius.

Por su parte, el colombiano Giovanny Urshela también la desapareció en el cuarto episodio entre los jardines derecho y central para colocar el score 3-2.

En la sexta, Houston pisó una vez más la goma en una ocasión, gracias a un rodado de Alex Bragman, que solo sirvió para sacar un out, mientras Altuve anotaba.

LeMahieu luchó su turno en el noveno y le ganó el retó al relevista mexicano Roberto Osuna, tras su jonrón por el jardín derecho.

Pero para el cierre del noveno, Yanquis le dio la pelota a su cerrador Aroldis Chapman, quien no pudo dominar a George Springer al negociar boleto.

El turno le llegó al criollo, quien vio pasar par de bolas y un strike para luego pescarle un slider al cubano para mandarla por encima de la barda entre el jardín izquierdo y central.

Por Astros, José Altuve de 4-2, doble, jonrón (2), dos anotadas, par de impulsadas.

Con su quinto jonrón en octubre, este para sellar el boleto al Clásico de Otoño, ofensiva de .349/.417/1.184, ocho remolcadas y una estafada, fue suficiente para ser nombrado el «Más «Valioso» (MVP) de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

«No ganamos por mi cuadrangular, ganamos porque Gurriel la botó, Brantley realizó esa jugada» dijo con humildad la principal figura del Houston.

«No vamos a la Serie Mundial por mi culpa. Vamos a la Serie Mundial por todos los muchachos en ese clubhouse» agregó.

José Altuve es el quinto venezolano en alzarse con MVP, los otros fueron Alcides Escobar, Marco Scutaro, Eduardo Pérez y Manny Trillo.

No doubt about it.

Con su quinto jonrón de postemporada, Altuve emparejó a Miguel Cabrera como los venezolanos con más cuadrangulares en ese instancia, al igual que con su compañero George Springer, todos con 13.

Ahora queda de su parte romper ambas marcas, cuando comience este martes la Serie Mundial.

https://twitter.com/FOXSports/status/1185784716961542144

https://twitter.com/FOXSportsMX/status/1185776078960451584

Altuve and his daughter have a celebratory moment after the win pic.twitter.com/aB2j1X6dHz

— Ann George (@AnnGeor23385802) October 20, 2019