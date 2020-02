Real Sociedad hizo «merengue» aspiraciones de Madrid en Copa

Real Sociedad eliminó a Madrid al vencer 4-3 en el partido de cuartos de final de la Copa del Rey que dejó mudos a los asistentes en el Santiago Bernabéu.

Dos clubes del País Vasco (Euskadi) le dieron el gran golpe a los grandes de España, Athletic Club de Bilbao despidió al Bercelona de Messi (1-0) y ahora la escuadra de San Sebastián le dio un «merengue» a los dirigidos por el francés Zinedine Zidane.

Marcaron por Real Sociedad el noruego Martin Odegaard (22′), el sueco Alexander Isak doblete (54’y 56′) y Mikel Merino (68′).

Mientras que por Madrid anotaron los brasileños Marcelo (59′), Rodrygo (80′) y Nacho (90+3′).

Real Sociedad eliminó a Madrid

El equipo Erreala le dio un duro golpe a su rival madridista que lo dejó tendido con sus tres goles en 56 minutos.

Fue una noche negra, porque el local veía como se cortaba una racha de 22 partidos sin perder, peor aún dejar uno de los objetivos de la temporada en camino, quedando ahora la Liga donde es líder y la Champions, que está en octavos.

La reacción por la diana de Marcelo se quedó corta por que Mikel Merino marcó el «poker» a falta 22 minutos del tiempo reglamentario.

No se puede decir que Madrid no lo intentó, anotó en dos ocasiones, pero no le alcanzó el tiempo para también despedirse también ante más de 60 aficionados presentes en el Bernabéu.

Ahora se vendrán las semifinales en un sorteo simple, lo que podría dejar en el ambiente que se podría jugar una final con equipos de la Comunidad Vasca, con el pase de Athletic que envió al infierno a Barcelona (1-0).

Pero también podría ser una final con sello Vinotinto, con Granada donde militan Darwin Machís y Yangel Herrera, mientras que Mirandés, único sobreviviente de la segunda división, tiene en sus filas a Alexander González.

Ficha técnica

Real Madrid (3): Areola; Nacho, Militao, Sergio Ramos, Marcelo; Valverde (Rodrygo, 76′), Kroos, James (Modric, 46′); Vinicius, Brahim (Jovic, 76′) y Benzema. DT. Zinedine Zidane.

Real Sociedad (4): Remiro; Gorosabel, Aritz Elustondo, Le Normand, Monreal; Zubeldia, Mikel Merino, Odegaard (Guevara, 64′), Januzaj (Barrenetxea, 46′); Isak (Aihen, 70′) y Oyarzabal. DT. Imanol Alguacil.

Goles: Odegaard (22′), Isak (54′ y 56′), Marcelo (59′), Merino (68′), Rodrygo (80′) y Nacho (90+3′).

Árbitro: Mateu Lahoz. Amonestados: Militao (77′) y Vinicius (90+5′); Le Normand (19′), Zubeldia (66′) y Oyarzabal (90+4′). Expulsado: Gorosabel (90+5′). Escenario: Estadio Santiago Bernabéu. Asistencia: 64.012 espectadores.

