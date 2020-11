Rebrote inminente de Covid-19 en la Gran Caracas

A través de las redes sociales, se ha hecho viral un video en donde funcionarios policiales municipales, realizan la denuncia del presunto intento de asesinato de un productor agropecuario, por parte de miembros de las FAES en el estado Zulia. El video habría sido ventilado en las redes desde el domingo en horas de la tarde, pero ya ha sido publicado por otros medios nacionales en las últimas horas.

De acuerdo al material publicado en las redes, el productor agropecuario Américo Ledesma, quién reside en el sur del lago, habría sido objeto de un presunto secuestro, extorsión e intento de asesinato por parte de presuntos funcionarios de las FAES, situación ante la que fueron puestos en alerta agentes policiales municipales, quienes acudieron ante las llamadas de auxilio de obreros que trabajan en la finca.

De acuerdo a lo que se observa en el material audiovisual, un grupo de funcionarios de la Policía del Municipio Sur del Lago se apersonó en la finca del productor Ledesma, atendiendo a los pedidos de auxilio de personal obrero, temerosos por sus vidas y las del dueño de la propiedad.

Zulia: Denuncian intento de asesinato de productor por miembros de las FAES

Conforme publicó el diario El Nacional en su artículo al respecto: «En el video se alcanza a escuchar parte de la conversación entre los policías locales y los funcionarios de la FAES. ‘Somos de la PNB y trabajamos donde queramos (…) Esto está autorizado directamente desde Caracas (…) La FAES no depende de nadie’, dice uno de los efectivos del cuerpo especial».

En el video, se observa a funcionarios de la policía municipal dialogando con agentes de las FAES apostados en el sitio donde presuntamente estaba ocurriendo un procedimiento. Uno de los municipales de dice a los funcionarios de las FAES: «Yo vuelvo y les repito: tienen un procedimiento dentro de una finca… asi que… [interrupción del FAES que le pregunta al interlocutor el porqué lo estan grabando]… No hermano, yo estoy grabando porque aquí uno nunca sabe lo que pasa. Porque fíjate como tienen a ese hombre encerrado allí. ¿Si tienen un procedimiento: Porque no lo llevan hacia el comando, sino que lo tienen encerrado en la finca?. Así no es hermano… así no es».

El video muestra, como uno de los municipales le advierte a los funcionarios del FAES: «Los obreros son los que se están comunicando asustados, que los tienen ahí encerrados». En otra parte del material, se observa un obrero de la finca cavando una fosa de mas de metro y medio de profundidad; mientras el funcionario de la policía municipal se pregunta las razones de esta sospechosa actividad.

En la zona sur del lago de Maracaibo

EVITARON EJECUCIÓN DEL FAES: La Policia Municipal del Sur del Lago de Maracaibo, evitó este domingo la extorsión y posible ejecución del productor agropecuario Américo Ledezma por parte de una comisión del FAES. pic.twitter.com/AsleU3RSrn — Javier Tarazona (@javiertarazona) November 16, 2020

Las FAES han sido calificadas por la DEA como «grupo terrorista»

En el material publicado en las redes por director de Fundaredes, Javier Tarazona, se aprecian vehículos oficiales, presuntamente adscritos a las FAES apostados en el sitio durante el procedimiento; así como personal portando uniformes de ese cuerpo de seguridad y apertrechados con armas largas y cortas, algunos con pasamontañas cubriendo sus rostros.

El video de la denuncia, ha alcanzado miles de reproducciones en las diferentes redes sociales nacionales; acompañado de comentarios de usuarios que se quejan de la conducta abusiva y antisocial de algunos funcionarios de las FAES.

Cabe destacar el pasado mes de septiembre, las FAES fueron catalogadas por la DEA como un «grupo terrorista»; razón por la cual ese organismo internacional considera como «criminales» todas las acciones implementadas por ese cuerpo de seguridad venezolano, así como a sus funcionarios.

