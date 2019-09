Advierten que se agudiza la recesión económica de China

La economía de China se ha desacelerado durante la mayor parte de la última década, pero una reciente serie de datos deficientes ha generado nuevas preocupaciones.

China se convirtió en un motor clave del crecimiento económico mundial a medida que los países desarrollados lamieron sus heridas después de la crisis financiera mundial de 2008.

Ahora, la segunda economía más grande del mundo se está expandiendo al ritmo más lento desde principios de la década de 1990.

China vio crecer la producción industrial a un ritmo más lento desde el mes de agosto de 2002.

Semanas después, el primer ministro de China, Li Keqiang, dijo que no sería fácil para el país mantener tasas de crecimiento superiores al 6%.

Los problemas internos, la guerra comercial liderada por Estados Unidos y la peste porcina están frenando la rápida expansión de China.

«La desaceleración en China se está volviendo bastante significativa», dice Tommy Wu, economista senior de Asia de Oxford Economics.

«Tanto el debilitamiento de la economía nacional como el deterioro del entorno externo, incluida la desaceleración global y las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, tienen un papel que desempeñar en la desaceleración de China».

Dada la importancia de China en la economía global y su saludable demanda de cualquier cosa, desde productos básicos hasta maquinaria, cualquier recesión probablemente tenga consecuencias de gran alcance.

Gary Hufbauer, del Instituto Peterson de Economía Internacional, estima que una caída de un punto porcentual en el crecimiento chino probablemente le quitaría 0.2 % al crecimiento global.

La producción industrial está creciendo a su ritmo más débil desde 2002, y las ventas minoristas se están desacelerando.

Las exportaciones chinas cayeron en agosto en un 1% respecto al año anterior, y en un fuerte 16% a los Estados Unidos, una clara señal de que la disputa con los Estados Unidos está perjudicando el comercio bilateral.

Pero aunque el crecimiento ha bajado de los niveles de dos dígitos a mediados de la década de 2000, la desaceleración más reciente ha sido relativamente gradual.

La economía de China creció un 6,2% interanual en el segundo trimestre, disminuyendo del 6,4% en los primeros tres meses del año y del 6,6% en 2018.

«No es que el crecimiento chino haya caído por completo de un precipicio», dice Frederic Neumann, codirector de investigación de economía asiática en HSBC.

«Por el contrario, todavía hay muchos focos de crecimiento», agrega, señalando la construcción de viviendas y el gasto en el sector de servicios.

