Receta de EEUU para Venezuela: Más mercado y petróleo

Diecinueve personas sufrieron heridas leves cuando un avión de British Airways se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Manises en la región española oriental de Valencia, según fuentes de la delegación gubernamental en Valencia y el centro regional de emergencias.

El Airbus A321 realizó el aterrizaje de emergencia, después de que se detectó un incendio en uno de los motores del avión. Un pasajero afirmó que el avión continuó volando durante 10 minutos con humo en la cabina.

Un total de 175 pasajeros estaban a bordo del vuelo de British Airways, incluido un bebé, según la información proporcionada por la autoridad aeroportuaria española Aena.

El avión, que volaba de Londres a Valencia, aterrizó alrededor de las 6:45 pm, unos minutos antes de la hora programada de llegada.

Tres personas fueron trasladadas al hospital por inhalación de humo y otras 16 fueron atendidas en el aeropuerto por raspones y ataques de ansiedad, explicaron fuentes de la delegación del gobierno en Valencia.

El centro de emergencia regional fue informado el lunes por la tarde de que se había detectado fuego en uno de los motores del avión mientras se preparaba para aterrizar, pero para cuando llegaron los bomberos solo había humo.

Aena declaró que se enviaron servicios de emergencia para ayudar tan pronto como el piloto del avión le dijo a la torre de control: «motor en llamas».

Una vez que el avión aterrizó, se abrieron las puertas de emergencia y los pasajeros fueron evacuados.

Según el centro regional de emergencias, el aeropuerto no activó la fase de emergencia, pero el tráfico aéreo se desvió durante 25 minutos y luego se restableció.

Varios pasajeros, incluidos Lucy Brown y Dani Meroño, se quejaron en las redes sociales de que nadie de British Airways dijo algo sobre el incidente, ni explicaron a los pasajeros cómo evacuar la aeronave.

La pasajera Lucy Brown publicó a través de su cuenta en twitter: «[email protected]_Airways experiencia aterradora en vuelo a Valencia. Me sentí como una película de terror. Afortunadamente todos a salvo. El vuelo se llenó de humo y tuvo que ser evacuado de emergencia. #BritishAirways»

.@British_Airways terrifying experience on flight to Valencia. Felt like horror film. Thankfully everyone safe. Flight filled with smoke and had to be emergency evacuated. #britishairways pic.twitter.com/NT4Gtme9kl

