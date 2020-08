Reclusos de Yare III reclaman por agua, comida y medicinas (+ vídeo)

View this post on Instagram

Reclusos de la cárcel de Yare III, ubicada en los Valles del Tuy, denuncian que se encuentran en una precaria situación, con distintos contagios de COVID-19 y sin ninguna atención médica, piden hablar con Iris Varela, ministra de Asuntos Penitenciarios del régimen de Nicolás Maduro. . . . #VenezuelaInformaHoy #Yare #VallesDelTuy #Miranda #Venezolanos #Venezuela