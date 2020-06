¡Regalo! Hija de George Floyd ahora es accionista de Disney

Gracias a un regalo de la actriz y cantante, Barbra Streisand, la hija del afroestadounidense George Floyd, muerto por asfixiado tras el uso excesivo de la fuerza policial en Mineápolis, es ahora accionista de Disney. «Gracias @barbrastreisand por mi paquete, ahora soy accionista de Disney gracias a ti», publicó la niña de seis años, Gianna Floyd en su cuenta de Instagram; dónde se observa un certificado en sus manos y una gran sonrisa.

Fue así como éste fin de semana, la pequeña hija de George Floyd se hizo accionista de Disney; pero no no detalló de cuántas acciones es acreedora en ésta compañía multimillonaria del ramo del entrenamiento, turismo y hotelería.







Hija de George Floyd se convirtió en accionista de Disney

Además de ofrecerle a la hija de George Floyd ser accionista de Disney, la 10 veces ganadora del Grammy; también le obsequió sus álbumes de estudio, «My Name Is Barbra» y «Color Me Barbra» de los años 1965 y 1966 respectivamente.

Para más sorpresas, ésta semana las autoridades de la Universidad del Sur de Texas (TSU), le regalaron una beca completa a Gianna; que cubrirá todos sus estudios allí si ella decide tomarla cuando tenga capacidad para decidir que carrera estudiar.

Barbra Streisand le regaló a la hija de George Floyd acciones de Disney. Estas son las muestras de apoyo que ha recibido Gianna Floyd tras la muerte de su padre bajo custodia policial en Estados Unidos:https://t.co/jytPKZr3ti — CNN en Español (@CNNEE) June 15, 2020

Con información: ACN/Actualidad RT/Foto: Redes