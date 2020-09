¡Famoso en Tik Tok! Repartidor de pizza de 89 años recibe inolvidable propina

Multimillonario cumplirá su mayor sueño según relata, morir sin dinero, tras donar toda su fortuna.

De perfil bajo, pero con un impacto enorme, así se define Chuck Feeney, quien durante las últimas 4 décadas; donó toda su multimillonaria fortuna a organizaciones benéficas, universidades y fundaciones de todo el mundo, por medio de su fundación Atlantic Philanthropies.

Ya no es un multimillonario. El cofundador de Duty Free Shoppers; la famosa marca de productos de lujo en los aeropuertos, terminó de donar toda su fortuna a los 89 años.

Chuck Feeney, ha sido uno de esos pocos hombres que teniendo cualquier suma de dinero; ha preferido quedar sin un peso, literalmente, en sus bolsillos.

Toda su vida fue frugal y hoy se da el lujo de vivir sus últimos años; de la manera más modesta posible.

Multimillonario cumplirá su sueño de morir sin dinero

El filántropo fue pionero en aquella filosofía de no esperar a la muerte con lingotes de oro o acumular fajos de billetes bajo el colchón. Es, más bien, de esos que creen que lo mejor que puede hacer un multimillonario; es donar la mayor parte de su fortuna invirtiendo en proyectos benéficos y así ver los resultados a lo largo de su vida.

En las últimas cuatro décadas, Feeney donó más de $ 8.000 millones de dólares a entidades benéficas, universidades y fundaciones de todo el mundo mediante su fundación Atlantic Philanthropies; de la cual, oficialmente, Chuck Feeney firmó los documentos para disolverla en la última semana.

De acuerdo con Forbes, el multimillonario Chuck Feeny reservó 2.000 millones de dólares para su jubilación y la de su esposa; lo que significa que donó un 375.000% más de dinero que su patrimonio neto actual.

En ese orden, Chuck Feeney donó US$ 3.700 millones a iniciativas educativas. Más de US$ 870 millones se destinaron a derechos humanos y cambios sociales; como los US$ 62 millones en donaciones al movimiento para derogar la pena de muerte en EE.UU. y US$ 76 millones para campañas en apoyo al Obamacare.

También donó más de US$ 700 millones a la salud, de los cuales, US$ 270 millones fueron para mejorar la salud pública en Vietnam; (uno de los grandes logros del exmultimillonario) y US$ 176 millones para el Global Brain Health Institute, de la Universidad de California en San Francisco.

Aunque cargaba el título de multimillonario, Feeney prefería, en cambio, mantener un perfil bajo y pasar desapercibid.

Por dicho motivo en silencio fue encargándose de hacer sus donaciones y llevar una vida; en la que la mejor obra fuera estando en vida.

Chuck Feeney, el hombre que hizo fortuna a punta de artículos de lujo a turistas, hoy vive en un departamento de San Francisco; como si se tratara de un universitario.

De acuerdo con Forbes, tiene fotos impresas de amigos y familiares colgadas en las paredes sobre una tabla de madera; en la que también tenía una placa que le recuerda: “Felicitaciones a Chuck Feeney por donar US$ 8.000 millones”.

Su idea de quedarse sin dinero en sus últimos años y su generosidad, aunque no son aplicadas por mucho; si influyó en Bill Gates y Warren Buffett, quienes en 2010 lanzaron el Giving Pledge.

Este era una campaña que busca convencer a los más ricos del mundo; a donar como mínimo la mitad de sus fortunas antes de morir.

