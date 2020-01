La escalada de tensiones en Oriente Medio; tras el asesinato del general Soleimani, tiene al mundo en vilo; por el posible estallido de un conflicto de mayor envergadura y la repercusión internacional que podría generar, de impredecibles consecuencias. Cada vez hay más incertidumbre acerca de la retirada de las tropas estadounidenses del territorio iraquí. ¿Qué es lo que podría hacer que EEUU abandone el país? El factor que haría a EEUU tomar una decisión tiene un gran contenido emocional.

La impulsividad del presidente Trump

La coalición liderada por EEUU informó en una carta el pasado 6 de enero que se estaba preparando para salir de Irak. Sin embargo, el general Mark Milley dijo más tarde que era un error y que se trataba de un borrador que no debió publicarse.

Según el analista político Vladímir Sótnikov, la impulsividad del presidente estadounidense, Donald Trump, podría contribuir a la retirada.

Retirada de EEUU de Irak depende de un impulso

«Trump es un hombre de decisiones impulsivas. Ni siquiera informó a sus asesores más cercanos en la Casa Blanca y tomó la decisión de eliminar al general Soleimani. Creo que en algún momento puede tomar otra decisión impulsiva: anunciar que las tropas estadounidenses se están retirando del territorio de Irak», comentó al canal ruso REN TV el investigador del Instituto de Oriente Medio de la Academia rusa de Ciencias.

El experto opinó que las autoridades iraquíes habían exigido la retirada de las tropas estadounidenses porque el país no quiere convertirse en escenario de un posible conflicto entre Irán y Estados Unidos.

El Parlamento iraquí exigió la retirada de las tropas de EEUU después de que los estadounidenses llevaran a cabo una operación para eliminar al general iraní Qasem Soleimani en Irak.

EEUU decepcionado

Sputnik Mundo ✔ @SputnikMundo

EEUU decepcionado por la decisión del Parlamento iraquí de retirar tropas extranjeras https://sptnkne.ws/AUQ8

EEUU decepcionado por la decisión del Parlamento iraquí de retirar tropas extranjeras

WASHINGTON (Sputnik). — EEUU está decepcionado por la decisión del Parlamento iraquí de retirar las tropas estadounidenses del país y poner fin a la cooperación con la coalición antiterrorista…

mundo.sputniknews.com

ACN/fm/REUTERS/Bryan Woolston

No deje de leer: Trump ruega a Dios no tener que usar jamás su nueva arma secreta(Opens in a new browser tab)