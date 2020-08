Retornan colas para surtir gasolina en estaciones de servicio premium

Debido a la ausencia de gasolina de venta subsidiada, conductores retornan las colas en las estaciones de servicio premium; en la cual pueden llenar sus tanques a 0,50 centavos de dólar el litro.

Así se puedo observar, durante un recorrido realizado por el equipo de El Carabobeño este viernes 31 de julio; quienes visitaron 19 gasolineras en la Gran Valencia (premium y subsidiadas), de las cuales solo cuatro despacharon en divisas.

El resto de las gasolineras donde se puede adquirir el combustible de manera dolarizada; son la Cabriales en Naguanagua; Guaparo y La Ceiba en Valencia.

Retoman colas en estaciones de servicio premium

A pesar de existir ésta opción y por ello se retoman las colas en estaciones de servicio premium; es evidente que no todos los conductores cuentan con el dinero para comprar la gasolina; a los mencionados 0,50 centavos de dólar. De hecho, quien lo posee, prioriza en la compra de alimentos.

“Mi sueldo no me alcanza para comprar gasolina internacional. Pararé el carro porque no hay de otra”, dijo María Eva Lastre, quien sumaba casi ocho horas en cola de la E/S La Isabelica.

Por su parte, desde la E/S La Granja en Naguanagua, Carolina Romero contó; que «he echado gasolina dolarizada otras veces, pero es la primera vez que hago una cola de esta magnitud. Pasé tres horas aquí”.

Algo parecido, sucede con las personas que hacen largas filas con la esperanza de que llegue el combustible; en las gasolineras Girón, Michelena, así como en la Lara 2, Palo Negro y Guataparo que expenden de forma subsidiada.

La misma historia en Naguanagua

Uno de los funcionarios que custodia la E/S Paramacay informó que el miércoles 29 de julio; recibieron una cisterna con 13 mil litros de gasolina que se terminó ese mismo día.

De igual manera, en la E/S Naguanagua, se conoció que el miércoles contaron con 13 mil litros; pero se acabó en pocas horas. Aquí, el gerente indicó, que podrían despacharles éste sábado, pero no es seguro.

En otras como Bárbula I y Santa Ana, hasta este viernes se encontraban secas, al igual la de Los Colorados; Campo Alegre, Trigal Sur y Parque Trigal, por esa razón retornan las colas en estaciones de servicio premium.

Ante esta escasez, el jefe del Estado mayor de Combustible en Carabobo, coronel José Parada; manifestó al equipo de El Carabobeño que mañana sábado ofrecerían información sobre el tema.

