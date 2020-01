El presidente Nicolás Maduro ordenó revisan discurso de Guaidó en el exterior para enjuiciarlo.

«Luchamos contra un conglomerado criminal»; afirma el presidente interino de la oposición y presidente de la Asamblea Nacional; a lo que el presidente Nicolás Maduro pide a la justicia venezolana; revisar el discurso de Juan Guaidó en el exterior. Su mensaje: el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres.

¿Ha decepcionado la lucha de Juan Guaidó?¿Cómo Juan Guaidó y otros perseguidos políticos salen de Venezuela?. Un año de la proclamación aún no consolida a Juan Guaidó, ¿bueno, malo o regular?

Un año de Juan Guaidó

Nicolás Maduro hizo un llamado enérgico a la Justicia venezolana; para que revise el mensaje que está entregando su opositor Juan Guaidó en el exterior que, según él; atenta contra los intereses soberanos de Venezuela.

En su discurso pronunciado desde el “Balcón del Pueblo” en el Palacio de Miraflores, Maduro criticó a sus opositores por lo que llamó un “fracaso absoluto de su aventura golpista” refiriéndose al año que se cumple este 23 de enero desde que Juan Guaidó se proclamó presidente de Venezuela y pidió a la justicia venezolana tomar nota del mensaje que Guaidó está exportando.

La crítica oficial a un año de juramentarse como presidente encargado de Venezuela

“Ahora se fue de viaje el bobolongo mayor a llevar su fracaso en Venezuela a hacerlo fracaso mundial. Yo aspiro que la Justicia venezolana esté haciendo seguimiento de todos los llamados a intervención militar y a sanciones contra Venezuela y se tomen las decisiones que hay que tomar para hacer justicia, aspiro como jefe de Estado que así sea”, dijo Maduro.

En ese mismo discurso Maduro envió su propio mensaje desde Caracas hacia el exterior, insistiendo en que está dispuesto a dialogar con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. “Si Donald Trump algún día tuviera una iluminación de sensatez y se cansara de las mentiras y del fracaso de Mike Pompeo y de Elliot Abrams, Nicolás Maduro Moros y el pueblo bolivariano, estamos listos a dialogar con respeto, con altura, con los Estados Unidos de Norteamérica para buscar relaciones de igualdad, de cooperación, de ganancia mutua”, agregó Maduro.

ACN/CNN/Juliana González

