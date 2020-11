Ricardo Montaner aclaró «de pana… no tengo COVID-19»

El cantautor Ricardo Montaner, luego de una publicación en su cuenta oficial en Twitter el 3 de noviembre, generó confusión sobre que el virus había llegado a su familia pero luego, posteó en la misma cuenta que «De pana… no tengo COVID-19».

Específicamente, informó que algunos miembros de su familia tenían covid-19, aunque él y su esposa Marlene Rodríguez aseguró que estaban bien.

En el caso de «Ruper», quien trabaja en su casa desde hace 30 años, escribió que también se encuentra estable. Sobre el mensaje confuso, se puede leer en el tweet «nos vino a visitar Mr. Covid, pero yo creo en el Dios de la salud”.

Más abajo agregó que el virus ya había afectado a algunos miembros de su familia y que de hecho fue la causa de muerte de un primo.

Ricardo Montaner aclaró que no tiene covid-19

En otra publicación explicó, “Parte de la familia ha sido tocada por el covid. Carlitos perdió la batalla, pero del resto, todos han salido con éxito. Ahora estamos orando por Ruper, nuestro aliado desde hace 30 años. Oramos por él y sabemos que Dios tiene el control”.

De pana … no tengo COVID — Ricardo Montaner (@montanertwiter) November 4, 2020

La confusión, se generó tras esas publicaciones las cuales fueron reproducidas en varios medios de comunicación y provocó que usuarios y seguidores del cantante; se preocuparán por la salud de Montaner y su familia.

Ante ello, Ricardo Montaner tuvo que aclarar que no se contagió con el covid-19, “De pana… no tengo covid-19”. Al tiempo, contó sobre la como va la salud de familia, «Amaneció otro día que no es poco. La salud de la familia muy bien gracias a Dios. Los miembros de la manada saliendo adelante…»

En cuanto a los parientes de Montaner, vale recordar que desde que fueron implementadas las restricciones por la pandemia; todos conviven juntos en Miami.

Ellos son, su esposa Marlene, sus tres hijos Mau, Evaluna y Ricky, y las parejas de los jóvenes: Sara Escobar, Camilo Echeverry y Stefi Roitman.

Parte de la familia ha sido tocada por el COVID ,Carlitos perdió la batalla ,pero el resto,todos han salido con éxito ,ahora estamos orando por #Ruper nuestro aliado desde hace 30 años … oramos por el y sabemos que Dios tiene el control .. — Ricardo Montaner (@montanertwiter) November 4, 2020

Aferrado a su fe y al poder que deposita en Dios, también posteó que hace un par de meses falleció «Carlitos», un primo que residía en España a causa del coronavirus.

Aunado a aclarar que Ricardo Montaner no tiene covid-19, expresó que “La vida es muy frágil y hay cosas que solo Dios sabe por qué suceden. ¡Hay que cuidar a los nuestros!».

Con información: ACN/El Nacional/Redes/Foto: Cortesía

Lee también:

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN